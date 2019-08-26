"Складніше, ніж думала": Регіна Тодоренко зізналася в труднощах виховання сина

Регіна Тодоренко, яка разом зі співаком Владом Топаловим виховує дев'ятимісячного сина Михайла зізналася, що не все так райдужно буває навіть у зірковій родиі. Телеведуча вже ділилася з шанувальниками своїми емоціями з приводу складнощів материнства, тоді вона розповіла, як складно справлятися з домашніми справами без допомоги чоловіка, який, як публічна людина мало часу проводить вдома. На цей раз мова пішла про брак сну для всієї родини. Виявилося, що Михайло досі спить в одному ліжку з батьками і не дає їм як слід висипатися.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Зараз в проміжках між зйомками, секціями, гуртками, студіями ми зайнялися укладанням дитини в окрему кімнатку, так як за 9 місяців трохи втомилися спати всі разом. Я підтримую спільний сон, але коли справа стосується недосипу всієї родини, пора щось робити", - зізналася Регіна.

"Підгледіла у консультанта зі сну і взялася за справу. Справа виявилося складніше, ніж я думала. Адже всі методики, які я практикую у вихованні дитини, - дуже м'які і вимагають терпіння і плавних маніпуляцій, щоб не травмувати дитину, і зробити все без стресу для сімейства. Я іду чітко відпрацьованим планом, але іноді хочеться просто дати груди, щоб не маятися півночі з вкладанням малюка", - розкрила складності материнства знаменитість.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Крім того, телеведуча поділилася знаннями з психології, які вона використовує при вихованні сина.

"З появою нашого первістка я трохи занурилася в психологію і зрозуміла, що ми , люди, так часто не бажаємо діяти, щоб досягти мети, а НАВПАКИ - вирішуємо нічого не робити, нарікаючи згодом на відсутність результату", - написала вона.

"Тепер я щодня намагаюся впоратися зі своєю лінню, а я скажу вам чесно, це дуууже непросто, щоб подавати ефективний приклад маленькій людині!" - по-філософськи підсумувала зірка Instagram і телебачення.

А ось підписниці навпаки написали, що практикують спільний сон зі своїми дітьми і не мають жодних проблем з цим, тому порадили Регіні не поспішати "відселяти" сина з батьківського ліжка, адже він ще такий малий:

Мені здається, при спільному сні більш тісний зв'язок мама-малюк! Більш міцний, чи що...

Ми з чоловіком просто біля ліжечка зняли одну сторону рейок і приставили до нас, вийшло трьохспальне ліжко)

Тому що це щастя відчувати і чути як сопе твоя крихта поруч

Першу дочку клала окремо від себе і була готова вбити за годину сну. Зараз з другої плюю на всі правила, кладу з собою. Я висипалася з самого першого дня і дуже цьому рада. А окремо вона потім все життя буде спати.

За спільний, я багато писала чому я за це зручно

Двома руками за спільний сон. Це я зрозуміла після народження другої дитинки

До речі, нещодавно телеведуча показала фанатам, як проходить процес зйомок, коли вона бере з собою на знімальний майданчик сина Михайла. На одній з передач у закуліссі помічники Регіни облаштували незвичайну дитячу, в якій було все необхідне - від ліжечка до місця для ігор!

А ще Регіна показала цілу серію фото, присвячених весільному декору. На них в деталях можна розглянути красиво офрмленную весільну "арку" і ідеальне оздоблення столу, а тк ж креативно складене меню.