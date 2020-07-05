Словно струна: Вика из НеАнгелов вызвала фурор точеными формами в облегающем аутфите

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы успевает и продуктивно поработать и активно отдохнуть. Так еще недавно она вместе с коллегой по дуэту Славой Каминской выступила в Одессе, где ненадолго задержалась, наслаждаясь солнцем и морем. Теперь она публикует фотографии из Киевской области, где отдыхала в поселке Пирново.

На фото Вика предстала перед поклонниками в спортивном образе, подчеркнув свою точеную фигуру. Она позировала на фоне природы.

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы (фото: instagram.com/vikanablack)

"После трудовых будней нет ничего лучше выходных на природе!" - написала артистка на своей странице в Instagram.

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы (фото: instagram.com/vikanablack)

Пользователи сети также прокомментировали ее снимки.

Красивейшая;

Очень;

Вот это фигурка;

Куколка;

Там отличная сауна, а вы красоточка;

Классная фигура;

Спортивный стиль - хорошее дело;

Я бы с такой красотой хоть на край света;

Само совершенство;

Какая же у вас фигура потрясающая;

Ты милая, красивая, и нежная.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Вика из НеАнгелов в бикини порезвилась от души с любимой племянницей. На кадрах певица запечатлена в пестром купальнике, она резвится в воде с девочкой и наслаждается моментами беззаботности.

Ранее Виктория Смеюха взбудоражила сеть фото с детской коляской. Она позировала в пикантном наряде рядом с детской коляской, в которой лежит ребенок.