Словно струна: Вика из НеАнгелов вызвала фурор точеными формами в облегающем аутфите

Певица поделилась с поклонниками новым фото
Виктория Смеюха из группы НеАнгелы успевает и продуктивно поработать и активно отдохнуть. Так еще недавно она вместе с коллегой по дуэту Славой Каминской выступила в Одессе, где ненадолго задержалась, наслаждаясь солнцем и морем. Теперь она публикует фотографии из Киевской области, где отдыхала в поселке Пирново.
На фото Вика предстала перед поклонниками в спортивном образе, подчеркнув свою точеную фигуру. Она позировала на фоне природы.
Виктория Смеюха из группы НеАнгелы (фото: instagram.com/vikanablack)
"После трудовых будней нет ничего лучше выходных на природе!" - написала артистка на своей странице в Instagram.
Виктория Смеюха из группы НеАнгелы (фото: instagram.com/vikanablack)
Пользователи сети также прокомментировали ее снимки.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что Вика из НеАнгелов в бикини порезвилась от души с любимой племянницей. На кадрах певица запечатлена в пестром купальнике, она резвится в воде с девочкой и наслаждается моментами беззаботности.
Ранее Виктория Смеюха взбудоражила сеть фото с детской коляской. Она позировала в пикантном наряде рядом с детской коляской, в которой лежит ребенок.
Автор: Styler