Немов струна: Віка із НеАнгелів викликала фурор точеними формами в облягаючому аутфіті

Співачка поділилася з шанувальниками новим фото
Вікторія Смеюха з гурту НеАнгели встигає і продуктивно попрацювати і активно відпочити. Так ще недавно вона разом з колегою по дуету Славою Камінською виступила в Одесі, де ненадовго затрималася, насолоджуючись сонцем і морем. Тепер вона публікує фотографії з Київської області, де відпочивала в селищі Пірново.
На фото Віка постала перед шанувальниками у спортивному образі, підкресливши свою витончену фігуру. Вона позувала на тлі природи.
Вікторія Смеюха з гутру НеАнгели (фото: instagram.com/vikanablack)
"Після трудових буднів немає нічого кращого вихідних на природі!" - написала артистка на своїй сторінці в Instagram.
Вікторія Смеюха з гутру НеАнгели (фото: instagram.com/vikanablack)
Користувачі мережі також прокоментували її знімки.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що Віка з НеАнгелів в бікіні погралася від душі з улюбленою племінницею. На кадрах співачка зображена в строкатому купальнику, вона пустує у воді з дівчинкою і насолоджується моментами безтурботності.
Раніше Вікторія Смеюха розбурхала мережу фото з дитячою коляскою. Вона позувала в пікантному вбранні поруч з дитячою коляскою, в якій лежить дитина.
Автор: Styler