Немов струна: Віка із НеАнгелів викликала фурор точеними формами в облягаючому аутфіті

Вікторія Смеюха з гурту НеАнгели встигає і продуктивно попрацювати і активно відпочити. Так ще недавно вона разом з колегою по дуету Славою Камінською виступила в Одесі, де ненадовго затрималася, насолоджуючись сонцем і морем. Тепер вона публікує фотографії з Київської області, де відпочивала в селищі Пірново.

На фото Віка постала перед шанувальниками у спортивному образі, підкресливши свою витончену фігуру. Вона позувала на тлі природи.

Вікторія Смеюха з гутру НеАнгели (фото: instagram.com/vikanablack)

"Після трудових буднів немає нічого кращого вихідних на природі!" - написала артистка на своїй сторінці в Instagram.

Вікторія Смеюха з гутру НеАнгели (фото: instagram.com/vikanablack)

Користувачі мережі також прокоментували її знімки.

Одна з найкрасивіших;

Дуже;

Ось це фігурка;

Лялечка;

Там відмінна сауна, а ви красуня;

Класна фігура;

Спортивний стиль - добра справа;

Я б з такою красою хоч на край світу;

Сама досконалість;

Яка ж у вас фігура приголомшлива;

Ти мила, красива, і ніжна.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Віка з НеАнгелів в бікіні погралася від душі з улюбленою племінницею. На кадрах співачка зображена в строкатому купальнику, вона пустує у воді з дівчинкою і насолоджується моментами безтурботності.

Раніше Вікторія Смеюха розбурхала мережу фото з дитячою коляскою. Вона позувала в пікантному вбранні поруч з дитячою коляскою, в якій лежить дитина.