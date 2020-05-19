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Словно принцесса: Ева Лонгория восхитила точеной фигурой в роскошном вечернем платье

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.05.2020 - 19:33
Словно принцесса: Ева Лонгория восхитила точеной фигурой в роскошном вечернем платье
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Звезда вспоминает Канны

Ева Лонгория продолжает радовать сеть архивными фото с Каннского кинофестиваля разных лет. В этот раз Лонгория показала один из своих любимых образов. Она позирует в длинном белом платье с внушительным шлейфом, покрытой пеной оборок, и расшитом камнями и бисером. Ева стоит вполоборота к камере, демонстрируя свою совершенную фигуру и соблазнительный прогиб спины. Вечерняя высокая прическа и яркий макияж – идеальное дополнение образа знаменитой красавицы. «Один из моих любимых платьев для Каннского фестиваля. Что за восхитительный момент!», – написала звезда «Отчаянных домохозяек».

Словно принцесса: Ева Лонгория восхитила точеной фигурой в роскошном вечернем платьеЕва в своем любимом образе с Каннского кинофестиваля (фото: instagram.com/evalongoria)

Поклонники знаменитости не смогли промолчать, увидев свою любимую актрису в таком роскошном образе.

  • Ошеломительная
  • Вау
  • Красота
  • Удивительная!
  • Ты просто очаровательна
  • Восхитительная
  • Невероятная
  • Так красива
  • Элегантна как всегда
  • Просто королева
  • Королева
  • Принцесса

Словно принцесса: Ева Лонгория восхитила точеной фигурой в роскошном вечернем платье

Словно принцесса: Ева Лонгория восхитила точеной фигурой в роскошном вечернем платье

Словно принцесса: Ева Лонгория восхитила точеной фигурой в роскошном вечернем платье

Словно принцесса: Ева Лонгория восхитила точеной фигурой в роскошном вечернем платье

Словно принцесса: Ева Лонгория восхитила точеной фигурой в роскошном вечернем платье

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/evalongoria)

Напомним, Ева обожает выходы на красные дорожки, а потому карантин и отмена всех знаменитых фестивалей дались ей нелегко. Тем не менее, она нашла выход своей страсти к идеальным образам. Так, 45-летняя актриса регулярно выкладывает в сеть свои луки, составленные от и до стилистами для съемки первой коллекции обуви Евы. Здесь есть как кэжуал-образы, так и изысканные вечерние, легкие летние и продуманные деловые.

Словно принцесса: Ева Лонгория восхитила точеной фигурой в роскошном вечернем платье

Недаром звезда уже заслужила статус иконы стиля наравне с другими известными в сети личностями, включая Викторию Бекхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли. Красавицы уже стали настоящими фешн-блогерами, аудитория которых только и ждет, когда девушки подкинут новый вдохновляющий аутфит.

Ранее мы уже писали, что Ева сравнила свой образ с первого Каннского кинофестиваля и прошлогодний. Оба наряда просто свели с ума поклонников знаменитости. Также фанаты популярной актрисы отметили, что она ничуть не поменялась – по словам пользователей сети, красавица стала даже более привлекательной.

Автор: Мила Иванова

Теги Новости Украины Ева Лонгорияактриса
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