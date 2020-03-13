Словно подруги: Николь Кидман показала редкое фото со своей мамой

Николь Кидман обожает делиться трогательными фото со своими родными. Она не раз показывала снимки с детьми, радовала снимками с любимым мужем, а также множеством архивных кадров. А несколько часов назад на ее странице появился трогательный пост, посвященный самому родному человеку на свете – своей маме, Джанелль Энн Кидман. Такое фото голливудская актриса опубликовала в честь дня рождения Джанелль, который та отмечала на днях. «С днем рождения, моя дорогая мама. Я люблю тебя так сильно. Это фото – настолько о нас!».

Николь с мамой (фото: instagram.com/nicolekidman)

На фото обе женщины выглядят счастливыми и сияющими. Они сидят на камнях в саду и весело смеются. При этом обе одеты празднично и стильно: Николь выбрала бледно-сиреневое платье с продольным цветочным принтом, а ее мама – яркое, с синими и красными узорами. Дополняют образы обеих масса украшений, пышные укладки, а также легкий макияж.

Напомним, родители знаменитой актрисы родились в Австралии, но имеют шотландские и ирландские корни. Мама Николь по профессии педагог, а отец, который умер в 2014-м году, был биохимиком. Он постоянно участвовал в многочисленных научных проектах на территории США. Мать Кидман также занималась редактированием книг своего мужа. Также женщина принимала участие в австралийском движении за равные права женщин.

Николь и Джанелль Энн – настоящие подруги (фото: instagram.com/nicolekidman)

Сама Николь Кидман родилась в Гонолулу, столице штата Гавайи. А когда ей исполнилось 4 года, родители переехали обратно в Австралию – отец актрисы как раз получил должность при техническом университете Сиднея. Позже в семье родилась еще одна девочка – младшая сестра Николь Антония Кидман. Она получила известность как журналистка.