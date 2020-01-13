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Королева вечера: Николь Кидман блистает на красной дорожке в роскошном платье от Armani

Lite » Мода 13.01.2020 - 19:19
Королева вечера: Николь Кидман блистает на красной дорожке в роскошном платье от Armani
Николь Кидман (фото: instagram.com/nicolekidman)

Актриса посетила Critics' Choice Awards-2020

Николь Кидман посетила церемонию награждения Critics' Choice Awards-2020. 25-я по счету премия стала весьма предсказуемой: награды получили Хоакин Феникс («Лучший актер»), Рене Зеллвегер («Лучшая актриса»), Брэд Питт («Лучший актер второго плана»)… Им прочат и заветную статуэтку «Оскар».

А вот удивила премия Ассоциации кинокритиков широким составом звездных гостей. К примеру, из легенд кинематографа отметились здесь Роберт Де Ниро и Аль Пачино. Впервые после родов появилась на красной дорожке Энн Хатауэй – актриса блистала в прямом смысле слова в золотистом платье с откровенным декольте. Не пропустили ивент и многие другие знаменитые красавицы, включая Дженнифер Лопес и Шарлиз Терон.

Королева вечера: Николь Кидман блистает на красной дорожке в роскошном платье от ArmaniНиколь Кидман в новом роскошном образе (фото: instagram.com/nicolekidman)

Николь вышла в свет в роскошном черно-фиолетовом платье с пышной юбкой, расшитой сеткой с блестками и камнями, и корсетом с широким поясом. Наряд от одного из самых любимых дизайнеров актрисы – Armani – отлично подчеркнул хрупкие плечи Кидман и стройную фигуру. Образ дополнили лаконичные серьги и тонкий браслет. Волосы ей уложили легкой волной, а в макияже подчеркнули глаза.

Королева вечера: Николь Кидман блистает на красной дорожке в роскошном платье от ArmaniКоролева вечера: Николь Кидман блистает на красной дорожке в роскошном платье от Armani

Николь собрала массу комплиментов (фото: instagram.com/nicolekidman)

На своей странице в Instagram Николь показала множество кадров с вечера, написав под ними: «Веселая ночь». Поклонники, как и многие светские порталы, уже успели оценить лук знаменитой красавицы на отлично.

Королева вечера: Николь Кидман блистает на красной дорожке в роскошном платье от Armani

Николь Кидман и Шарлиз Терон (фото: instagram.com/nicolekidman)

Интересно, что на красной дорожке Николь блистала одна, любимый муж Кит Урбан в этот раз не сопровождал супругу. Хотя в последнее время они были просто неразлучны. К примеру, актриса ездила вместе с Китом на его концерты, откуда выставляла трогательные фото.

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