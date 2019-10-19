Словно подростки: Потап и Каменских покорили семейным фото "на стиле"

Пара показала эффектные образы
Потап и Настя Каменских выглядят словно молодожены. Они не прекращают регулярно баловать поклонников романтическими фото, а с приходом осении каждый викенд выбираются на совместные прогулки. В одном из интервью певица призналась, что страсти в паре кипят до сих пор – артисты могут без проблем начать внезапно целоваться с супермаркете и даже не прочь придаться чувствам прямо в аэропорту. Влюбленные не смогли не воспользоваться последними теплыми осенними днями и устроили новый стрит-стайл фотосет.
Потап и Настя опубликовали в Instagram атмосферные фото, на которых выглядят словно стильные подростки. Рэпер позирует в черных джинсах, бомбере камуфляжной расцветки и удобных светлых кедах. Свой стильный лук он дополнил солнечными очками.
Продюсер оперся о стену, в то время, как его красавица-жена взобралась на ступеньки вверх по винтовой лестнице и мастерски вжилась в дерзкий образ – штаны пестрой расцветки, массивные белые кроссовки и популярная в этом сезоне куртка-"косуха", которая не сдает позиции.
Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
"Duo Lipki", - со свойственным ему юмором подписал фото артист. "В одном направлении всегда и во всем", - оставила запись на английском языке под кадром Настя.
Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)
Поклонники заявили, что модная пара "на стиле". Потап заметно похудел и преобразился, а задорная Настя похожа на тинейджера. Кстати, под совместным снимком на странице жены Потап не удержался и оставил смайл в виде поцелуя.
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Ранее Настя Каменских рассказала, как перевернулась ее жизнь после замужества.