Словно подростки: Потап и Каменских покорили семейным фото "на стиле"

Потап и Настя Каменских выглядят словно молодожены. Они не прекращают регулярно баловать поклонников романтическими фото, а с приходом осении каждый викенд выбираются на совместные прогулки. В одном из интервью певица призналась, что страсти в паре кипят до сих пор – артисты могут без проблем начать внезапно целоваться с супермаркете и даже не прочь придаться чувствам прямо в аэропорту. Влюбленные не смогли не воспользоваться последними теплыми осенними днями и устроили новый стрит-стайл фотосет.

Потап и Настя опубликовали в Instagram атмосферные фото, на которых выглядят словно стильные подростки. Рэпер позирует в черных джинсах, бомбере камуфляжной расцветки и удобных светлых кедах. Свой стильный лук он дополнил солнечными очками.

Продюсер оперся о стену, в то время, как его красавица-жена взобралась на ступеньки вверх по винтовой лестнице и мастерски вжилась в дерзкий образ – штаны пестрой расцветки, массивные белые кроссовки и популярная в этом сезоне куртка-"косуха", которая не сдает позиции.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

"Duo Lipki", - со свойственным ему юмором подписал фото артист. "В одном направлении всегда и во всем", - оставила запись на английском языке под кадром Настя.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

Поклонники заявили, что модная пара "на стиле". Потап заметно похудел и преобразился, а задорная Настя похожа на тинейджера. Кстати, под совместным снимком на странице жены Потап не удержался и оставил смайл в виде поцелуя.

Красивые и стильные

Ой, какие крутые

Такі гарні

Крутые, Настя как подросток

Невероятное преображение

Просто отличнейше выглядите! Лювовь... Как прекрасно любить!

Вы прекрасно выглядите Потап! Так держать! Очень быстро похудели

Теперь понятно "хто зверху"

Семья na style

Нереальная пара

Я не узнала сначала Потапа. Вы крутые

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских рассказала, как перевернулась ее жизнь после замужества.