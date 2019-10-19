Немов підлітки: Потап і Каменських підкорили сімейним фото " на стилі"

Потап і Настя Каменських виглядають наче молодята. Вони не припиняють регулярно балувати шанувальників романтичними фото, а з приходом осении кожен вікенд вибираються на спільні прогулянки. В одному з інтерв'ю співачка зізналася, що пристрасті в парі киплять досі – артисти можуть без проблем почати раптово цілуватися з супермаркеті і навіть не проти віддатися почуттям прямо в аеропорту. Закохані не змогли не скористатися останніми теплими осінніми днями і влаштували новий стріт-стайл фотосет.

Потап і Настя опублікували в Instagram атмосферні фото, на к яких виглядають немов стильні підлітки. Репер позує в чорних джинсах, бомбері камуфляжного забарвлення і зручних світлих кедах. Свій стильний лук він доповнив сонячними окулярами.

Продюсер сперся об стіну, в той час, як його красуня-дружина піднялася на сходинки вгору по гвинтових сходах і майстерно вжилася в зухвалий образ – штани строкатою забарвлення, масивні білі кросівки і популярна в цьому сезоні куртка-"косуха", яка не здає позиції.

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

"Duo Lipki", - з властивим йому гумором підписав фото артист. "В одному напрямку завжди і у всьому", - залишила запис англійською мовою під кадром Настя.

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Шанувальники заявили, що модна пара "на стилі". Потап помітно схуд і помолодшав, а Настя схожа на тінейджера. До речі, під спільним знімком на сторінці дружини Потап не втримався і залишив смайл у вигляді поцілунку.

Красиві і стильні

Ой, які круті

Такі гарні

Круті, Настя як підліток

Неймовірне перетворення

Просто отличнейше виглядаєте! Лювовь... Як прекрасно любити!

Ви чудово виглядаєте Потап! Так тримати! Дуже швидко схудли

Тепер зрозуміло "хто зверху"

Сім'я na style

Нереальна пара

Я не дізналася спочатку Потапа. Ви круті

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