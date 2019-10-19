Немов підлітки: Потап і Каменських підкорили сімейним фото " на стилі"

Пара показала ефектні образи
Потап і Настя Каменських виглядають наче молодята. Вони не припиняють регулярно балувати шанувальників романтичними фото, а з приходом осении кожен вікенд вибираються на спільні прогулянки. В одному з інтерв'ю співачка зізналася, що пристрасті в парі киплять досі – артисти можуть без проблем почати раптово цілуватися з супермаркеті і навіть не проти віддатися почуттям прямо в аеропорту. Закохані не змогли не скористатися останніми теплими осінніми днями і влаштували новий стріт-стайл фотосет.
Потап і Настя опублікували в Instagram атмосферні фото, на к яких виглядають немов стильні підлітки. Репер позує в чорних джинсах, бомбері камуфляжного забарвлення і зручних світлих кедах. Свій стильний лук він доповнив сонячними окулярами.
Продюсер сперся об стіну, в той час, як його красуня-дружина піднялася на сходинки вгору по гвинтових сходах і майстерно вжилася в зухвалий образ – штани строкатою забарвлення, масивні білі кросівки і популярна в цьому сезоні куртка-"косуха", яка не здає позиції.
Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
"Duo Lipki", - з властивим йому гумором підписав фото артист. "В одному напрямку завжди і у всьому", - залишила запис англійською мовою під кадром Настя.
Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)
Шанувальники заявили, що модна пара "на стилі". Потап помітно схуд і помолодшав, а Настя схожа на тінейджера. До речі, під спільним знімком на сторінці дружини Потап не втримався і залишив смайл у вигляді поцілунку.
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Раніше Настя Каменських розповіла, як змінилось її життя після заміжжя.