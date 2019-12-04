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Словно младшая сестра: 37-летняя Наталья Водянова восхитила молодостью на фото со старшим сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.12.2019 - 18:21
Словно младшая сестра: 37-летняя Наталья Водянова восхитила молодостью на фото со старшим сыном
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель показала новое фото с сыном

Наталья Водянова и ее дети – одна из самых любимых тем подписчиков модели в Instagram. Несколько часов назад знаменитая красавица решила еще раз порадовать поклонников забавным фото. Водянова сделала снимок с 17-летним сыном. Кадр посвящен зиме, а потому мама и сын позируют в соответствующих нарядах. Лукас надел любимое клетчатое худи, а также меховую шапку. А Наталья – кашемировый белый свитер, брюки из латекса в горошек, а также объемные золотистые перчатки.

Словно младшая сестра: 37-летняя Наталья Водянова восхитила молодостью на фото со старшим сыномПоклонники считают, что Наталья выглядит моложе, чем Лукас (фото: .instagram.com/natasupernova)

«Хочешь слепить снеговика? Frozen 3 – скоро на экранах Парижа», – написала она под фото. И добавила: «Когда твой сын снеговик». Поклонники звезды тут же принялись умиляться таким атмосферным снимком, а также хвалить красоту и молодость Натальи. «Я не могу понять «молодые гены» этой женщины. Что это? Как это возможно, чтобы она выглядела, словно младшая сестра своего старшего ребенка?..», – не устают восхищаться они.

Словно младшая сестра: 37-летняя Наталья Водянова восхитила молодостью на фото со старшим сыномМодель часто восхищает своей молодостью (фото: .instagram.com/natasupernova)

Напомним, Наталья не раз рассказывала все свои секреты красоты и молодости. Первое – питание по группе крови, а также интервальное голодание, которое она стала применять совсем недавно. Второе – регулярные физические нагрузки. Одно время Водянова упорно занималась йогой вместе с личным тренером, затем переключилась на танцы, а иногда любит просто пробежки.

Что касается ухода за кожей и волосами, то она обожает процедуры у мастеров любимого салона Balmain в Париже. Также неувядающая красавица призналась, что регулярно делает массаж для лица и считает его одним из самых действующих способов омоложения.

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