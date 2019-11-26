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Стильная семейка: Наталья Водянова в ярком образе гуляет по Парижу с сестрой и сыном

Lite » Мода 26.11.2019 - 18:28
Стильная семейка: Наталья Водянова в ярком образе гуляет по Парижу с сестрой и сыном
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель посетила Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду

Наталья Водянова, которая вчера оригинально поздравила мужа с удачным приобретением культового дома Tiffany, порадовала новыми семейными кадрами. В этом раз в центре внимания вновь оказалась сестра Натальи по маме, Кристина Кусакина. Водянова часто показывает девушку в своем микроблоге, отмечая ее и рассказывая некоторые подробности из жизни девушки. К примеру, так миру стало известно, что Кристина училась в Великобритании, а после переехала в Вашингтон, где изучает искусствоведение. Именно на этой части жизни любимой сестры модель чаще всего делает акцент.

Стильная семейка: Наталья Водянова в ярком образе гуляет по Парижу с сестрой и сыномСтильная семейка: Наталья Водянова в ярком образе гуляет по Парижу с сестрой и сыномНаталья с сестрой и сыном (фото: instagram.com/natasupernova)

В Париже Наталья вместе с Кристиной отправились в Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду. Водянова опубликовала пару кадров, где запечатлена сама Кристина, а также Наталья со старшим сыном Лукасом. «Моя сестра всегда знает, где есть хороший «Бекон». Фрэнсис Бэкон в Помпиду. Я поведу тебя в музей, сказала мне сестра», – добавила Наталья шутливую подпись с игрой слов.

Стильная семейка: Наталья Водянова в ярком образе гуляет по Парижу с сестрой и сыномНаталья любит семейные прогулки и поездки (фото: instagram.com/natasupernova)

Все трое выглядят увлеченными и счастливыми. А к тому же стильными. Наталья для прогулки выбрала широкие расклешенные брюки бордового оттенка со стрелками и крупными накладными карманами, свитер с высоким горлом, а также куртку от Loro Piana, в которой уже появлялась недавно. Образ дополнили перчатки и солнцезащитные очки. Волосы она выпрямила и распустила, а макияж сделала нейтральный.

Стильная семейка: Наталья Водянова в ярком образе гуляет по Парижу с сестрой и сыномНаталья с сыном (фото: instagram.com/natasupernova)

17-летний Лукас, делающий первые шаги в модной индустрии, выбрал образ молодежный и бунтарский, в духе подростков. Его составили узкие джинсы, клетчатое худи и завязанная на поясе черная куртка. В завершение к нему он обул белые кроссовки с яркими деталями. Кристина отправилась на прогулку со знаменитой сестрой в болотного оттенка плаще и темной водолазке.

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