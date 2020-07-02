Словно с экрана: Ева Лонгория блистает в роскошном образе и с ярким макияжем

Ева Лонгория в последнее время полностью посвятила себя материнству, а из рабочих проектов оставила режиссуру и социальные акции. Но, похоже, по актерской работе звезда уже тоже соскучилась. Несколько часов назад Ева показала ролик, где красуется в ярких образах, напоминающих Габриэль из «Отчаянных домохозяек». С роскошной укладкой, выразительным макияжем и в стильных нарядах, Лонгория показалась подписчикам «глотком свежего воздуха». Они принялись хвалить красоту Евы, а также просить ее вернуться на экраны. Многие порадовались, что она опять выглядит великолепно.

Ева напомнила всем, что может быть роскошной (видео: instagram.com/evalongoria)

Какая же милашка!

Выглядишь восхитительно опять

Ты самая лучшая

Габриэль была лучшим поваром, это точно

Красотка!!! Обожаю

Звезда!

Ты так красива в красном

Солнце в человеческом облике. Так невероятна

Обожаю тебя

Восхитительна! Я скучаю по тебе в телешоу

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/evalongoria)

Ранее мы писали, что Ева, напротив, удивила поклонников цветущим внешним видом без макияжа. В свои 45 лет актриса может себе позволить демонстрировать красоту без фильтров и мейк-апа, чем и покоряет фанатов. По словам звезды, отлично выглядеть ей помогает тщательный уход за кожей и правильный образ жизни. А также, разумеется, позитивный настрой и любимые люди рядом.

К слову, Ева может похвастаться новым достижением – она в следующем году будет оценивать претендентов на премию «Оскар». Так, в обновленный состав академии кинематографических искусств и наук войдут еще 819 человек. Теперь среди них будет 45% женщин и 49% слабо представленных этнических групп. Среди членов жюри значатся Ева Лонгория, Зендая и другие. «Мы всегда открыты удивительным талантам, которые способны отобразить разнообразие нашего международного киносообщества – и сейчас больше, чем когда бы то ни было», – объяснил перемены президент академии Дэвид Рубин. Напомним, премия в следующем году состоится намного позже из-за пандемии.