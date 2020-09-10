ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Словно близняшки: Риз Уизерспун восхитила молодостью на фото с 21-летней дочерью

Автор: Lite

Звезда поздравила дочь с днем рождения

Риз Уизерспун трогательно поздравила дочь Аву, которой вчера, 9 сентября, исполнился 21 год. В честь знаковой даты вечно молодая актриса запостила фото, на котором они с дочкой позируют вместе. Выглядят мама и дочь прекрасно и просто светятся от счастья. А благодаря внешней схожести и цветущему внешнему виду Риз их легко можно было принять за сестер. Что и сделали многочисленные поклонники.

Ава отметила 21-й день рождения (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

«Вот это да! Как это возможно, что этой маленькой девочке сейчас 21 год? Поздравляю с днем рождения мою милую девушку, которая стала самой невероятной молодой женщиной. Ее доброта, сострадание и огромное сердце никогда не перестают меня удивлять. Ава, не хватает слов, чтобы описать, как я горжусь всем, что ты уже сделала. Я не могу дождаться, чтобы увидеть ВСЕ хорошее, что ты вложишь в этот мир. Я так сильно тебя люблю @avaphillippe», – написала Риз Уизерспун под общим снимком. В галерею она также добавила фото, на котором Ава еще совсем малышка.

Трогательные фото просто потрясли сеть. Поклонники считают, что мама и дочь выглядят, как сестры. «Это же просто двойняшки», «Вы близнецы», «Я не могу поверить! С днем рождения, Ава», «Прекрасна, как и ее мать», «Вы обе невероятные», «Ты буквально дала жизнь самой себе! Вы обе просто милашки!»…

Напомним, ранее звезда опубликовала фото, на котором позирует Ава и младший сын Риз Уизерспун Теннесси Джеймс.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины актрисамодель