Наче близнючки: Різ Уізерспун захопила молодістю на фото з 21-річною донькою

Різ Уізерспун зворушливо привітала доньку Аву, якій вчора, 9 вересня, виповнився 21 рік. На честь знакової дати вічно молода актриса запостила фото, на якому вони з донькою позують разом. Виглядають мама і дочка чудово і просто світяться від щастя. А завдяки зовнішній схожості і квітучому зовнішньому вигляду Різ їх легко можна було прийняти за сестер. Що і зробили численні шанувальники.

Ава відзначила 21-й день народження (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

«Ось це так! Як це можливо, що цій маленькій дівчинці зараз 21 рік? Вітаю з днем народження мою милу дівчину, яка стала найбільш неймовірною молодою жінкою. Її доброта, співчуття і величезне серце ніколи не перестають мене дивувати. Ава, не вистачає слів, щоб описати, як я пишаюся всім, що ти вже зробила. Я не можу дочекатися, щоб побачити ВСЕ хороше, що ти вкладаєш у цей світ. Я так сильно тебе люблю @avaphillippe», – написала Різ Уізерспун під спільним знімком. В галерею вона також додала фото, на якому Ава ще зовсім маленька.

Зворушливі фото просто потрясли мережу. Шанувальники вважають, що мама і дочка виглядаюсть, наче сестри. «Це ж просто двійнята», «Ви близнюки», «Я не можу повірити! З днем народження, Ава», «Прекрасна, як і її мати», «Ви обидві неймовірні», «Ти буквально дала життя самій собі! Ви обидві просто неймовірно милі!»...

Нагадаємо, раніше зірка опублікувала фото, на якому позує Ава і молодший син Різ Уізерспун Теннессі Джеймс.