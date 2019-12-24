Словно близняшки: 43-летняя Риз Уизерспун восхитила молодостью на фото с дочерью

Риз Уизерспун обожает своих детей и трогательные семейные снимки. 20-летняя Ава Элизабет, 16-летний Дикон Риз и 7-летний Теннесси Джеймс Тот частенько появляются в ее личном микроблоге. Такие посты пользуются особой популярностью у поклонников одной из самых успешных актрис современности. Но, пожалуй, фото со старшей дочерью звезды – самые любимые. Все дело в том, что 43-летняя Риз и Ава невероятно похожи. А к тому же Риз, которая выглядит намного моложе своих лет, смотрится, словно сестра Авы, а никак не мать.

Риз и Ава (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Несколько часов назад на странице Уизерспун появилось очередное подобное фото. Риз и Ава делают селфи накануне выхода в свет. Об этом говорят их образы: обе они надели черные платья, дополнив их золотыми украшениями. Макияж Риз и Ава сделали с акцентом на яркие губы сочного оттенка, а белокурые волосы уложили легкими волнами. "Девичник с моей любимой дочерью! (Хорошо, она моя единственная дочь, но все же) ", – написала Риз под фото, которое мгновенно засыпали комментариями.

Мама и дочь, выглядят, словно сестры (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Не удержались и многие звезды, в том числе коллеги по съемкам. Зои Кравиц написала: "О Боже! Мои маленькие любимые близняшки", а Шарлиз Терон просто не смогла найти слов от восторга: "Аааахх". Остальные фолловеры популярной актрисы также не смогли промолчать, засыпав вечно молодую Риз и ее взрослую дочь комплиментами.

Ава поздравила маму с победой (фото: instagram.com/avaphillippe)

К слову, Ава порой выходит в свет со своей знаменитой мамой, восхищая публику. Недавно они вместе посетили торжественный гала-вечер Women in Entertainment, который организовало издание The Hollywood Reporter. Риз получила приз имени Шерри Лансинг. В честь триумфа своей мамы дочь опубликовала трогательный пост, где они позируют с братом и отчимом. "Большое поздравление моей маме, которая получила сегодня награду за лидерство в отрасли, что она так сильно заботится об ее улучшении. Я так рада, что у меня есть такая вдумчивая, страстная и смелая мама, и я рада, что другие люди могут понять, какая она особенная!".