Наче близнючки: 43-річна Різ Візерспун захопила молодістю на фото з дочкою

Різ Візерспун обожнює своїх дітей і зворушливі сімейні знімки. 20-річна Ава Елізабет, 16-річний Дікон Різ і 7-річний Теннессі Джеймс Той частенько з'являються в її особистому мікроблозі. Такі пости користуються особливою популярністю у шанувальників видатної актриси. Але, мабуть, фото зі старшою дочкою зірки – найулюбленіші. Вся справа в тому, що 43-річна Різ і Ава неймовірно схожі. А до того ж Різ, яка виглядає набагато молодше своїх років, зовні, немов сестра Ави, а ніяк не мати.

Різ і Ава (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Кілька годин тому на сторінці Візерспун з'явилося чергове подібне фото. Різ і Ава роблять селфі напередодні виходу у світ. Про це говорять їхні образи: обидві вони одягли чорні сукні, доповнивши їх золотими прикрасами. Макіяж Різ і Ава зробили з акцентом на яскраві губи соковитого відтінку, а біляве волосся поклали легкими хвилями. "Дівич-вечір з моєю улюбленою дочкою! (Добре, вона моя єдина дочка, але все ж) ", – написала Різ під фото, яке миттєво засинали коментарями.

Мама і дочка, виглядають, немов сестри (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Не втрималися і багато зірок, в тому числі колеги по зйомках. Зої Кравіц написала: "О Боже! Мої маленькі улюблені близнята", а Шарліз Терон просто не змогла знайти слів від захвату: "Аааахх". Інші фолловери популярної актриси також не змогли промовчати, засипавши вічно молоду Різ і її дорослу дочку компліментами.

Ава привітала маму з перемогою (фото: instagram.com/avaphillippe)

До речі, Ава часом виходить у світ зі своєю знаменитою мамою, захоплюючи публіку. Нещодавно вони разом відвідали урочистий гала-вечір Women in Entertainment, який організувало видання The Hollywood Reporter. Різ отримала приз імені Шеррі Лансінг. На честь тріумфу своєї мами дочка опублікувала зворушливий пост, де вони позують з братом і вітчимом. "Велике вітання моїй мамі, яка отримала сьогодні нагороду за лідерство в галузі, що вона так сильно дбає про її поліпшення. Я так рада, що у мене є така вдумлива, пристрасна і смілива мама, і я рада, що інші люди можуть зрозуміти, яка вона особлива!".