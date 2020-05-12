Словно близнецы: Ким Кардашьян ошеломила схожестью с 4-летним сыном

Ким Кардашьян часто показывает фото с детьми, делая акцент на схожести малышей с ней самой. Чаще всего поклонники называют маминой копией младшую дочь Ким – 2-летнюю Чикаго. Но оказывается, старший сын знаменитости может занять почетное первое место в этом списке.

На днях 39-летняя дива опубликовала в сториз редкое фото 4-летнего ребенка, а также свое собственное в таком же возрасте. Дети выглядят практически идентично. Оба одеты в розовые наряды, оба задумчиво глядят в сторону… «Мой близнец во всех отношениях», – подписала фото Ким.

Ким и Сейнт в одном и том же возрасте (фото: instagram.com/kimkardashian)

Также на днях семья Кардашьян-Уэст отметила очередной праздник – малышу Псалму исполнился годик. В честь такого знаменательного события счастливая мама запостила трогательное видео. Ребенок лежит на животе, деловито подпирая рукой головку и улыбаясь. «Моему малышу Псалому сегодня исполняется 1 год!!! Псалми, ты завершаешь нашу семью. Ты делаешь все идеально. Я так сильно тебя люблю! С днем рождения, Псалом»…

Забавный ролик набрал более 13 миллионов просмотров, а свои горячие приветствия оставили маме и малышу около 30 000 пользователей сети. «Это слишном мило», «Он невероятный», «Какоц сладкий малыш», «Ты маленький идеальный человек. Мы любим тебя очень сильно», «Какой красивый малыш», «Ангел», – не могут остановиться они.

Ким и Сейнт (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, в семьи Ким Кардашьян и Канье Уэста также подрастает и две дочери. Старшая – 6-летняя Норт – прославилась в сети как одна из самых стильных членов династии. Девочка обожает самостоятельно разрабатывать свои аутфиты, подбирая даже ткани для костюмов. Каждую деталь образов она тщательно продумывает. Еще один талант юной красотки – пение и танцы. Она свободно чувствует себя на сцене, выступая вместе со знаменитым отцом, а также записывает ролики для TikTok вместе с мамой. Младшая Чикаго пока что берет только своим очарованием. Девочку поклонники обожают за красивое личико и спокойный характер.