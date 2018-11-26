"Слияние тел и душ": выступление Кухар и Стоянова на Танцах вызвало восторг в сети

Нежное выступление Екатерины Кухар и Александра Стоянова (видео: youtube.com/Танці з зірками)

Танцы со звездами 2018 завершились яркой победой Игоря Ласточкина и Илоны Гвоздевой. Суперфинал шоу побаловал зрителей чередой выступлений не только троих финалистов (Леся Никитюк, Иракли Макацария, Игорь Ласточкин), но и долгожданными выходами на паркет членов жюри популярного проекта.

Так, изысканной изюминкой суперфинала Танцев стало выступление украинских звезд балета Екатерины Кухар, которая показала, как выглядела в 16 лет, и Александра Стоянова. На паркете шоу Кухар и Стоянов исполнили чувственный контемп.

Но это не весь сюрприз. Параллельно с выступлением именитых танцоров свою новую песню "Тобі" презентовали финалисты проекта "Голос страны" Вера Кекелия и Роман Дуда. Именно под их совместный хит Кухар и Стоянов показывали глубину чувств.

Александр Стоянов, Роман Дуда, Вера Кекелия и Екаетрина Кухар (кадр из видео: youtube.com/Танці з зірками)

Зрители пришли в восторг от столь чувственного выступления звездных пар, поспешив оставить свои отзывы.

"Катя такая нежная, грациозная и утонченная. Очень приятно смотреть﻿", — пишет Sumho.

"Волшебно. Чудесное сочетание танца и песни", — восхищается Alice Marvel.

"Екатерина просто фантастическая, очень хотелось бы ее увидеть в паре с Ираклием. Интересный экперимент получился бы", — предполагает Olivia Devarim.

"Слияние тел и душ! Слава богу это бывает, это происходит — такое соединение, любовь существует!" — пишет Ирина Богатыренко.

"Це магія! Справжнє поєднання мистецтва, музики та мистецтва танцю! Натхнення, щирості почуттів та вселенської любові. Велике дякую,Творці Щастя та Радості!" — благодарит Светлана Шаня.

"Милота зашкаливает. Две супер пары", — отмечает Татьяна Муравская.

"Когда Катя танцевала с мужем, это было прекрасно. Ее милое выражение лица. Не могу поверить, что она так строго судит, будто два разных человека", — замечает Dasha Dagmar.

Кадры из видео: youtube.com/Танці з зірками

Отметим, что в сети уже высказались о результатах финала шоу Танцы со звездами. Многие фанаты поддержали и Лесю Никитюк, отметив, что она старалась.

Видео: РБК-Украина