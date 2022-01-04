Слишком мило! Настя Каменских, Оля Полякова и другие звезды на очаровательных детских фото

В период зимних праздников милых снимков из семейного альбома в сети заметно прибавляется. Звезды шоу-бизнеса, многие из которых сами давно стали родителями, любят вспоминать, в какие костюмы их наряжали на утренники. Также знаменитости часто открывают семейные альбомы накануне дней рождения.

Мы собрали топ-10 ярких фото из детства и юности популярных по всему миру персон.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Дилан Спроус с братом (фото: instagram.com/dylansprouse)

Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)