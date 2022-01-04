Слишком мило! Настя Каменских, Оля Полякова и другие звезды на очаровательных детских фото

Знаменитости обожают демонстрировать свои архивные фото, а мы любим их рассматривать.
Любуемся, какими очаровательными были Анна Седокова, Настя Каменских, Лобода, Оля Полякова, Ева Лонгория, Дженнифер Лопес и другие звезды в детстве.
В период зимних праздников милых снимков из семейного альбома в сети заметно прибавляется. Звезды шоу-бизнеса, многие из которых сами давно стали родителями, любят вспоминать, в какие костюмы их наряжали на утренники. Также знаменитости часто открывают семейные альбомы накануне дней рождения.
Мы собрали топ-10 ярких фото из детства и юности популярных по всему миру персон.
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Дилан Спроус с братом (фото: instagram.com/dylansprouse)
Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
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