Занадто мило! Настя Каменських, Оля Полякова та інші зірки на чарівних дитячих фото

Знаменитості обожнюють демонструвати свої архівні фото, а ми любимо їх розглядати.
Милуємося, якими чарівними були Анна Седокова, Настя Каменських, Лобода, Оля Полякова, Єва Лонгорія, Дженніфер Лопес та інші зірки в дитинстві.
У період зимових свят милих знімків з сімейного альбому в мережі помітно додається. Зірки шоу-бізнесу, багато з яких самі давно стали батьками, люблять згадувати, в які костюми їх наряджали на Новий рік. Також знаменитості часто відкривають сімейні альбоми напередодні днів народження.
Ми зібрали топ-10 яскравих фото з дитинства і юності популярних по всьому світу персон.
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Ділан Спроус з братом (фото: instagram.com/dylansprouse)
Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)
Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
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