Занадто мило! Настя Каменських, Оля Полякова та інші зірки на чарівних дитячих фото

У період зимових свят милих знімків з сімейного альбому в мережі помітно додається. Зірки шоу-бізнесу, багато з яких самі давно стали батьками, люблять згадувати, в які костюми їх наряджали на Новий рік. Також знаменитості часто відкривають сімейні альбоми напередодні днів народження.

Ми зібрали топ-10 яскравих фото з дитинства і юності популярних по всьому світу персон.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Ділан Спроус з братом (фото: instagram.com/dylansprouse)

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)