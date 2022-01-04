RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Занадто мило! Настя Каменських, Оля Полякова та інші зірки на чарівних дитячих фото

Автор: Ольга Турчанікова

Знаменитості обожнюють демонструвати свої архівні фото, а ми любимо їх розглядати.

Милуємося, якими чарівними були Анна Седокова, Настя Каменських, Лобода, Оля Полякова, Єва Лонгорія, Дженніфер Лопес та інші зірки в дитинстві.

У період зимових свят милих знімків з сімейного альбому в мережі помітно додається. Зірки шоу-бізнесу, багато з яких самі давно стали батьками, люблять згадувати, в які костюми їх наряджали на Новий рік. Також знаменитості часто відкривають сімейні альбоми напередодні днів народження.

Ми зібрали топ-10 яскравих фото з дитинства і юності популярних по всьому світу персон.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Ділан Спроус з братом (фото: instagram.com/dylansprouse)

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Читайте також, яку суму знову пожертвував Кіану Рівз на благодійність.

Раніше ми писали, що Вікторія Бекхем вибрала для виходу маленьке чорне плаття і виглядала приголомшливо молодо.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бізнес