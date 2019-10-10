Слишком мило! Джиджи Хадид трогательно поздравила Беллу с днем рождения

Джиджи и Белла Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)

Старшая сестра подготовила трогательное послание младшей

Джиджи и Белла Хадид – самые востребованные модели современности, которых так или иначе постоянно сравнивают. Тем не менее, сестры очень дружны и себя соперницами не считают. На страницах обеих часто появляются трогательные посты, где они радуются успехам друг друга, поздравляют с новыми проектами и просто признаются друг другу в любви. На днях у девушек нашелся еще один повод для этого: младшая сестра Белла Хадид отметила день рождения – 9 октября ей исполнилось 23 года.

Джиджи и Белла Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)

По такому поводу девушка организовала вечеринку в нью-йоркском кафе Sadelle's, куда пригласила только родных и самых близких друзей. Здесь были мама моделей – Иоланда Хадид, брат Анвар со своей возлюбленной, певица Дуа Липа. Угощения здесь были классические для американских торжеств: бургеры, картошка фри, бекон, яркие коктейли.

Девушки на вечеринке (фото: instagram.com/gigihadid)

Именинница надела на торжество сексуальный черный костюм, дополнив его гольфами, крупными серьгами и солнцезащитными очками. Джиджи выбрала спортивный костюм с ультрамодным принтом тай-дай и белые кроссовки. Пока что сама Белла не успела показать миру кадры с вечеринки. Зато Джиджи, которая нечасто постит что-либо в свой микроблог, уделила младшей сестре много внимания.

Архивные снимки сестер (фото: instagram.com/gigihadid)

Она опубликовала пару теплых семейных постов. Первый – архивный кадр, где малышки Джиджи и Белла обнимаются на берегу моря. Он был также посвящен и маме красоток. Второй был создан специально для Беллы. Джиджи показала пару фото со своего дня рождения, где они веселятся, и написала:

"Желаю счастливого 23-го года моей любимой сестре-красотке @bellahadid. Твое большое сердце и заразительный свет благословляют каждую жизнь, к какой ты прикасаешься. Мне повезло, и я благодарна за то, что могу делать все это с тобой. Я люблю тебя больше, чем можно выразить словами. С днем рождения! Праздники продолжаются!".