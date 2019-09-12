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В кожаном total look: Белла Хадид подчеркнула пышную грудь и подтянутый живот соблазнительным нарядом

Lite » Мода 12.09.2019 - 21:31
В кожаном total look: Белла Хадид подчеркнула пышную грудь и подтянутый живот соблазнительным нарядом
Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Модель блистает на Неделе моды

Белла Хадид принимает активное участие в показах, а также посещает многочисленные вечеринки Недели мод в Нью-Йорке. Образы для ивентов она подбирает соответствующие ее стилю – выразительные и сексуальные. Один из них она продемонстрировала несколько часов назад. Красотка примерила кожаный костюм в коричнево-желтых тонах.

Ансамбль составили расклешенные брюки с низкой посадкой и короткая куртка с разноцветными вставками и замками, которые подчеркнули ее формы и подтянутый живот. Дополнили ансамбль ботинки на устойчивом каблуке с квадратным носком, а также сумочка с леопардовым принтом. Массивные цепочки на шее, золотые кольца в ушах и волосы, уложенные в высокий «конский» хвост – такой образ сделал 22-летнюю модель дерзкой и соблазнительной.

В кожаном total look: Белла Хадид подчеркнула пышную грудь и подтянутый живот соблазнительным нарядомВ кожаном total look: Белла Хадид подчеркнула пышную грудь и подтянутый живот соблазнительным нарядомВ кожаном total look: Белла Хадид подчеркнула пышную грудь и подтянутый живот соблазнительным нарядомВ кожаном total look: Белла Хадид подчеркнула пышную грудь и подтянутый живот соблазнительным нарядомБелла Хадид в компании друзей и коллег (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла опубликовала целую серию фото, где позирует с друзьями и сестрой и добавила шутливую подпись, что ее буквально заставляют завести свой youtube-канал. Заодно она спросила совета фолловеров, предлагая ответить в комментариях: да или нет. Конечно же, большинство фанатов знаменитой модели заявили, что хотят видеть ее видео.

Белла на показе Марка Джейкобса (видео: instagram.com/marcjacobs)

Также Белла с сестрой приняли участие в завершающем нью-йоркскую Неделю моды показе от Марка Джейкобса. Девушка продемонстрировала эффектный наряд в ковбойском стиле – джинсы с высокой посадкой, розовый свитер с узором и высокие серые сапоги, а в завершение – шляпка и боа и массивные подвески. Для Джиджи подобрали более женственный и романтичный образ – она перевоплотилась в мечтательную барышню в пастельных оттенков платье и берете с вязаными цветами.

В кожаном total look: Белла Хадид подчеркнула пышную грудь и подтянутый живот соблазнительным нарядомКайя Гербер и Джиджи Хадид (фото: instagram.com/marcjacobs)

Среди других звезд, принявших участие в ярком шоу, были Кайя Гербер, а также Натан Вестлинг. Сам маэстро завершил показ выходом в красных ботинках на огромных каблуках и платформе, поставив яркий аккорд всему действу. В описании к коллекции он добавил, что она призвана воспеть радость жизни, равенство, индивидуальность, счастье и оптимизм.

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