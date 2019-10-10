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Дуже мило! Джіджі Хадід зворушливо привітала Беллу з днем народження

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.10.2019 - 19:33
Дуже мило! Джіджі Хадід зворушливо привітала Беллу з днем народження
Джіджі і Белла Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)

Старша сестра підготувала зворушливе послання молодшій

Джіджі і Белла Хадід – найбільш затребувані моделі сучасності, яких так чи інакше постійно порівнюють. Тим не менш, сестри дуже дружні і себе суперницями не вважають. На сторінках обох часто з'являються зворушливі пости, де вони радіють успіхам один одного, вітають з новими проектами і просто зізнаються одна одній в коханні. Днями у дівчат знайшовся ще один привід для цього: молодша сестра Белла Хадід відзначила день народження – 9 жовтня їй виповнилося 23 роки.

Дуже мило! Джіджі Хадід зворушливо привітала Беллу з днем народженняДуже мило! Джіджі Хадід зворушливо привітала Беллу з днем народженняДжіджі і Белла Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)

З такого приводу дівчина організувала вечірку в нью-йоркському кафе Sadelle's, куди запросила тільки рідних і найближчих друзів. Тут були мама моделей – Іоланда Хадід, брат Анвар зі своєю коханою, співачка Дуа Ліпа. Частування тут були класичні для американських урочистостей: гамбургери, картопля фрі, бекон, яскраві коктейлі.

Дуже мило! Джіджі Хадід зворушливо привітала Беллу з днем народженняДівчата на вечірці (фото: instagram.com/gigihadid)

Іменинниця одягла на торжество сексуальний чорний костюм, доповнивши його гольфами, великими сережками і сонцезахисними окулярами. Джіджі вибрала спортивний костюм з ультрамодним принтом тай-дай і білі кросівки. Поки що сама Белла не встигла показати світу кадри з вечірки. Зате Джіджі, яка нечасто постить що-небудь у свій мікроблог, приділила молодшій сестрі багато уваги.

Дуже мило! Джіджі Хадід зворушливо привітала Беллу з днем народженняДуже мило! Джіджі Хадід зворушливо привітала Беллу з днем народженняАрхівні знімки сестер (фото: instagram.com/gigihadid)

Вона опублікувала кілька теплих сімейних постів. Перший – архівний кадр, де малятка Джіджі і Белла обіймаються на березі моря. Він був також присвячений і мамі красунь. Другий був створений спеціально для Белли. Джіджі показала пару фото зі свого дня народження, де вони веселяться, і написала:

"Бажаю щасливого 23-го року моїй улюбленій сестрі-красуні @bellahadid. Твоє велике серце і світло благословляють кожне життя, до якого ти торкаєшся. Мені пощастило, і я вдячна за те, що можу робити все це з тобою. Я люблю тебе більше, ніж можна висловити словами. З днем народження! Свята тривають!".

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