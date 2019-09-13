Слишком мило! 3-летний сын и годовалая дочь Ким Кардашьян в ковбойских нарядах покоряют сеть (видео)

Ким Кардашьян с Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда опубликовала трогательное видео

Ким Кардашьян – многодетная мама, которая несмотря на массу собственных проектов и бизнесов успевает уделять своим малышам максимум внимания. Она берет их в путешествия, отводит в школу, учит стилю (хотя старшая ее дочь Норт сама может преподнести пару уроков необычных сочетаний), а также старается не упускать повода устроить какой-либо праздник для малышей. Результаты совместного досуга она с удовольствием выкладвает на своей странице в Instagram.

Ролик с детьми Ким (видео: instagram.com/kimkardashian)

Несколько часов назад 38-летняя звезда показала максимально забавное видео, главные герои которого – 3-летний сын Сейнт и годовалая Чикаго. Малыши позируют перед камерой Ким в ковбойских костюмах. Девочка – в юбке и жилете с длинной бахромой, высоких сапогах и дерзкой шляпке. Образ мальчика составляют брюки, куртка, шляпа и прочие многочисленные атрибуты стиля Дикого Запада. Сын ведет себя, как и подобает старшему – более свободно и уверенно, он парирует маме. В то время как Чикаго наблюдает за ними слегка перепугано.

Ким и Псалм (фото: instagram.com/kimkardashian)

Стоит ли говорить, что такой ролик просто взорвал страницу Ким? Видео набрало более 5 миллионов просмотров. Поклонники просто засыпали звезду умиленными комментариями: «Стоп! Как же это мило. Посмотрите на лицо Чикаго», «О боже, это слишком мило», «Разве может быть что-то более милое?», «Это чересчур мило!», «Чикаго –словно куколка. Какие же они милашки»…

Ким на показе Серены Уильямс (фото: instagram.com/kimkardashian)

Что ж, таким образом Ким удалось слегка разбавить рабочий контент на своей странице. Напомним, в последнее время она занята сразу несколькими коллекциями: нижнего утягивающего белья Skims и косметической линией, созданной вместе с канадской моделью Винни Харлоу.

Не забывает она посещать и светские ивенты. Один из последних – показ Серены Уильямс, который прошел в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Туда она отправилась в компании давней подруг – американской телезвезды Лалы Энтони. Для светского выхода Ким примерила соблазнительный серебристый наряд, который подчеркнул ее пышные формы. И, к слову, вновь появилась в парике, демонстрируя удлиненное каре.