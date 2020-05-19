Слишком красивая: Дженнифер Лопес блистает в стильном образе и с новой прической

Дженнифер Лопес – одна из самых популярных личностей в сети, в том числе и благодаря ее вечному оптимизму. В своих постах знаменита певица старается не только показать себя во всей красе, но и вдохновить в сложный период карантина. Недавно Дженнифер поделилась своим лайфхаком: находить каждый день 3 вещи, за которые можно поблагодарить жизнь, а вечером вспомнить 3 хорошие вещи, что случились за день. Также на днях она напомнила всем чаще обнимать любимых. А еще просто настраиваться на позитив. «Это хорошая неделя иметь хорошую неделю», – написала Лопес под своим фото, где позирует в необычном образе.

Певица в новом образе (фото: instagram.com/jlo)

На снимке Дженнифер предстала с необычной пышной прической и макияжем в золотисто-коричневых тонах. Дополняют лук крупные серьги-кольца. Она смотрит в камеру задумчиво и мечтательно.

Красота певицы вновь не осталась незамеченной. Поклонники отметили в первую очередь, как ей идет такая прическа. Также не обошлось без комплиментов гладкой коже, сияющему взгляду и чувственным губам.

У меня бы тоже был чудесный день, если бы мои волосы выглядели так

Твои волосы такие красивые

Это более, чем восхитительно

Красивая

Это всегда невероятно… Шлю тебе много любви, мама

Так прекрасна внутри и снаружи… Горжусь тобой, мама… Спасибо тебе, что вдохновляешь меня. Я люблю тебя очень сильно

Очень красивая

Слишком красивая. Люблю тебя

Так великолепна…

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/jlo)

Впрочем, такая укладка наверняка была сделана для одной из многочисленных фотосессий знаменитости. Помимо съемок для глянцевых изданий, ей делают много образов и для телевизионных проектов. Так что Дженнифер часто показывает необычные луки с фантазийными прическами и макияжем. Но в жизни отдает предпочтение своему проверенному блонду с пшеничным оттенком.