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Слишком красивая: Дженнифер Лопес блистает в стильном образе и с новой прической

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Певица вдохновила поклонников красотой

Дженнифер Лопес – одна из самых популярных личностей в сети, в том числе и благодаря ее вечному оптимизму. В своих постах знаменита певица старается не только показать себя во всей красе, но и вдохновить в сложный период карантина. Недавно Дженнифер поделилась своим лайфхаком: находить каждый день 3 вещи, за которые можно поблагодарить жизнь, а вечером вспомнить 3 хорошие вещи, что случились за день. Также на днях она напомнила всем чаще обнимать любимых. А еще просто настраиваться на позитив. «Это хорошая неделя иметь хорошую неделю», – написала Лопес под своим фото, где позирует в необычном образе.

Певица в новом образе (фото: instagram.com/jlo)

На снимке Дженнифер предстала с необычной пышной прической и макияжем в золотисто-коричневых тонах. Дополняют лук крупные серьги-кольца. Она смотрит в камеру задумчиво и мечтательно.

Красота певицы вновь не осталась незамеченной. Поклонники отметили в первую очередь, как ей идет такая прическа. Также не обошлось без комплиментов гладкой коже, сияющему взгляду и чувственным губам.

  • У меня бы тоже был чудесный день, если бы мои волосы выглядели так
  • Твои волосы такие красивые
  • Это более, чем восхитительно
  • Красивая
  • Это всегда невероятно… Шлю тебе много любви, мама
  • Так прекрасна внутри и снаружи… Горжусь тобой, мама… Спасибо тебе, что вдохновляешь меня. Я люблю тебя очень сильно
  • Очень красивая
  • Слишком красивая. Люблю тебя
  • Так великолепна…

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Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/jlo)

Впрочем, такая укладка наверняка была сделана для одной из многочисленных фотосессий знаменитости. Помимо съемок для глянцевых изданий, ей делают много образов и для телевизионных проектов. Так что Дженнифер часто показывает необычные луки с фантазийными прическами и макияжем. Но в жизни отдает предпочтение своему проверенному блонду с пшеничным оттенком.

Автор: Мила Иванова