Слишком красивая: Дженнифер Лопес блистает в стильном образе и с новой прической

Певица вдохновила поклонников красотой
Дженнифер Лопес – одна из самых популярных личностей в сети, в том числе и благодаря ее вечному оптимизму. В своих постах знаменита певица старается не только показать себя во всей красе, но и вдохновить в сложный период карантина. Недавно Дженнифер поделилась своим лайфхаком: находить каждый день 3 вещи, за которые можно поблагодарить жизнь, а вечером вспомнить 3 хорошие вещи, что случились за день. Также на днях она напомнила всем чаще обнимать любимых. А еще просто настраиваться на позитив. «Это хорошая неделя иметь хорошую неделю», – написала Лопес под своим фото, где позирует в необычном образе.
На снимке Дженнифер предстала с необычной пышной прической и макияжем в золотисто-коричневых тонах. Дополняют лук крупные серьги-кольца. Она смотрит в камеру задумчиво и мечтательно.
Красота певицы вновь не осталась незамеченной. Поклонники отметили в первую очередь, как ей идет такая прическа. Также не обошлось без комплиментов гладкой коже, сияющему взгляду и чувственным губам.
Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/jlo)
Впрочем, такая укладка наверняка была сделана для одной из многочисленных фотосессий знаменитости. Помимо съемок для глянцевых изданий, ей делают много образов и для телевизионных проектов. Так что Дженнифер часто показывает необычные луки с фантазийными прическами и макияжем. Но в жизни отдает предпочтение своему проверенному блонду с пшеничным оттенком.
Автор: Мила Иванова