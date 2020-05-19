Занадто красива: Дженніфер Лопес блищить в стильному образі і з новою зачіскою

Дженніфер Лопес – одна з найбільш популярних особистостей в мережі, в тому числі і завдяки її вічному оптимізму. У своїх постах знаменита співачка намагається не тільки показати себе у всій красі, але й надихнути у складний період карантину. Нещодавно Дженніфер поділилася своїм лайфхаком: знаходити щодня 3 речі, за які можна подякувати життю, а ввечері згадати 3 хороші речі, що сталися за день. Також днями вона нагадала всім частіше обіймати коханих. А ще просто налаштовуватися на позитив. «Це хороший тиждень мати хороший тиждень», – написала Лопес під своїм фото, де позує в незвичному образі.

Співачка в новому образі (фото: instagram.com/jlo)

На знімку Дженніфер постала з незвичайною пишною зачіскою і макіяжем у золотисто-коричневих тонах. Доповнюють лук великі сережки-кільця. Вона дивиться в камеру задумливо і мрійливо.

Краса співачки знову не залишилася непоміченою. Шанувальники відзначили в першу чергу, як їй пасуэ така зачіска. Також не обійшлося без компліментів гладкій шкірі, сяючому погляду і чуттєвим губам.

У мене б теж був чудовий день, якщо б моэ волосся виглядало так

Твоэ волосся таке красиве

Це більше, ніж чудово

Красива

Це завжди неймовірно... Шлю тобі багато любові, мамо

Так прекрасна зовні і всередині... Пишаюся тобою, мамо... Спасибі тобі, що надихаєш мене. Я люблю тебе дуже сильно

Дуже красива

Занадто красива. Люблю тебе

Так чудова...

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/jlo)

Втім, така укладка напевно була зроблена для однієї з численних фотосесій знаменитосты. Крім зйомок для глянцевих видань, їй роблять багато образів і для телевізійних проектів. Так що Дженніфер часто показує незвичайні луки з фантазійними зачісками та макіяжем. Але в житті віддає перевагу своєму перевіреному блонду з пшеничним відтінком.