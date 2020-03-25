Слишком красивая! Бритни Спирс покорила сеть цветущим внешним видом в ярком образе

Бритни Спирс продолжает активно поддерживать фанатов в нелегкие времена карантина и самоизоляции. Напомним, недавно она даже решила устраивать уроки йоги для всех желающих. Таким образом, известная певица решила помочь своим поклонникам укрепить не только тело, но и дух. Несколько часов назад она продолжила тему.

38-летняя звезда опубликовала серию постов, где описала свое мнение относительно карантина. А также высказалась о важности оставаться на доброй и позитивной волне. Звезда сняла несколько видео, которые запостила в сториз и на свою страницу, а также добавила фото.

Бритни порадовала фанатов (фото: instagram.com/britneyspears)

«Сегодня мы должны задуматься о положительных моментах в жизни! Очень многие из нас сходят с ума от того, что происходит, и хотя у меня нет всех ответов... Я знаю, как стараться быть сильным, позитивным и проявлять смелость! Держите голову выше, друзья мои!», – написала Бритни, опубликовав очередное селфи.

На снимке она предстала в топе в красную полосу на тонких бретельках, который оголил плечи знаменитой красавицы и сделал образ достаточно откровенным. Разбавили лук любимый аксессуар Бритни – тонкий черный чокер, ее фирменный макияж с выразительными глазами и пышная укладка. К слову, именно волосы звезды первыми отметили фанаты, написав, чтобы она ни за что не меняла прическу.

Певица поддерживает поклонников (видео: instagram.com/britneyspears)

«На протяжении этого времени на карантине я надеюсь, вы все будете сильными и поддержите друг друга. Мои молитвы за вас», – подытожила Бритни в ролике.

Помимо слов благодарности, фанаты отметили свежий вид певицы и ее удачный образ. Первым не выдержал бойфренд Бритни – Сэм Асгари. «Так красива», – написал возлюбленный девушки. Который, к слову, также любит устраивать фотосессии, демонстрируя миру сове накачанное тело. «Королева», «Лучшая», «Самая красивая женщина навсегда», – подержали его фолловеры знаменитости.