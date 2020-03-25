Дуже красива! Брітні Спірс підкорила мережу квітучим зовнішнім виглядом в яскравому образі

Брітні Спірс продовжує активно підтримувати фанатів у нелегкі часи карантину та самоізоляції. Нагадаємо, нещодавно вона навіть вирішила влаштовувати уроки йоги для всіх бажаючих. Таким чином, відома співачка вирішила допомогти своїм шанувальникам зміцнити не тільки тіло, але й дух. Кілька годин тому вона продовжила тему.

38-річна зірка опублікувала серію постів, де описала свою думку щодо карантину. А також висловилася про важливість залишатися на добрій і позитивній хвилі. Зірка зняла кілька відео, які запостила в сторіз і на свою сторінку, а також додала фото.

Брітні порадувала фанатів (фото: instagram.com/britneyspears)

«Сьогодні ми повинні замислитися про позитивні моменти в житті! Дуже багато з нас зходять з розуму від того, що відбувається, і хоча в мене немає всіх відповідей... Я знаю, як намагатися бути сильним, позитивним і проявляти сміливість! Тримайте голову вище, друзі мої!», – написала Брітні, опублікувавши чергове селфі.

На знімку вона постала в топі в червону смугу на тонких бретельках, який оголив плечі знаменитої красуні і зробив образ досить відвертим. Розбавили лук улюблений аксесуар Брітні – тонкий чорний чокер, її фірмовий макіяж з виразними очима і пишна укладання. До речі, саме волосся зірки першим відзначили фанати, написавши, щоб вона ні за що не міняла зачіску.

Співачка підтримує шанувальників (відео: instagram.com/britneyspears)

«Протягом цього часу на карантині я сподіваюся, ви всі будете сильними і підтримайте один одного. Мої молитви за вас», – підсумувала Брітні в ролику.

Крім слів подяки, фанати відзначили свіжий вигляд співачки та її вдалий образ. Першим не витримав бойфренд Брітні – Сем Асгарі. «Так красива», – написав коханий дівчини. Який, до речі, також любить влаштовувати фотосесії, демонструючи світові сові накачане тіло. «Королева», «Найкраща», «Найкрасивіша жінка назавжди», – підтримали його фолловери знаменитості.