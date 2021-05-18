Слишком горячо: Тина Кароль в микротопе свела с ума пикантными фото
Тина Кароль вызвала ажиотаж в сети, поделившись кадрами из откровенной фотосессии. Поп-дива выпустила собственную коллекцию платков, которую представила на себе.
Фотографии в соблазнительном образе артистка опубликовала в своем Instagram.
Тина позировала в черном микротопе на тонких бретелях и лосинах с пикантным вырезом, демонстрируя свои аппетитные формы во всей красе.
Свой сексуальный образ она дополнила платком на голове, который выпустила совместно с брендом Dolya.
Волосы Кароль уложила в красивые волны, оставив две пряди у лица.
"Платочки - новый drop", - сообщила звезда под снимками.
Тина Кароль показала соблазнительную фигуру на горячих кадрах (фото: instagram.com/tina_karol)
Поклонники пришли в восторг от горячей публикации певицы и засыпали ее комплиментами.
- Почему такая идеальная?
- А этой женщине точно 36? 18 же!!!
- Почему Тина такая шикарная
- Слишком горячо
- Сильно красивая
- Кароль, что за огонь
- Ай какая!
- Кошечка
- Фигура супер! Молодец! Трудяжка!
- Уля-ля, что за конфетка такая
- Платочек класс!
- Такая стройная стала
Ранее Тина Кароль прокомментировала слухи о ее отношениях с Даном Баланом. Певица также прояснила ситуацию относительно заявлений, что их история - это всего лишь постановка.