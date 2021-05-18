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Занадто гаряче: Тіна Кароль в мікротопі звела з розуму пікантними фото

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Вівторок 18 травня 2021 12:31
Занадто гаряче: Тіна Кароль в мікротопі звела з розуму пікантними фото Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Lite

Тіна Кароль викликала ажіотаж в мережі, поділившись кадрами з відвертої фотосесії. Поп-діва випустила власну колекцію хусток, яку представила на собі.

Фотографії в спокусливому образі артистка опублікувала у своєму Instagram.

Тіна позувала в чорному мікротопі на тонких бретелях і лосинах з пікантним вирізом, демонструючи свої апетитні форми у всій красі.

Свій сексуальний образ вона доповнила хусткою на голові, яку випустила спільно з брендом Dolya.

Волосся Кароль поклала в красиві хвилі, залишивши два пасма біля обличчя.

"Хусточки - новий drop", - повідомила зірка під знімками.

Занадто гаряче: Тіна Кароль в мікротопі звела з розуму пікантними фотоЗанадто гаряче: Тіна Кароль в мікротопі звела з розуму пікантними фотоЗанадто гаряче: Тіна Кароль в мікротопі звела з розуму пікантними фото

Тіна Кароль показала спокусливу фігуру на гарячих кадрах (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники прийшли в захват від гарячої публікації співачки і засипали її компліментами.

  • Чому така ідеальна?
  • А цій жінці точно 36? 18 же!!!
  • Чому Тіна така шикарна
  • Занадто гаряче
  • Сильно красива
  • Кароль, що за вогонь
  • Ай яка!
  • Кішечка
  • Фігура супер! Молодець! Трудяжка!
  • Уля-ля, що за цукерка така
  • Хусточка клас!
  • Така струнка стала

Раніше Тіна Кароль прокоментувала чутки про її стосунки з Даном Баланом. Співачка також прояснила ситуацію щодо заяв, що їхня історія - це всього лише постановка.

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