Занадто гаряче: Тіна Кароль в мікротопі звела з розуму пікантними фото

Тіна Кароль викликала ажіотаж в мережі, поділившись кадрами з відвертої фотосесії. Поп-діва випустила власну колекцію хусток, яку представила на собі.

Фотографії в спокусливому образі артистка опублікувала у своєму Instagram.

Тіна позувала в чорному мікротопі на тонких бретелях і лосинах з пікантним вирізом, демонструючи свої апетитні форми у всій красі.

Свій сексуальний образ вона доповнила хусткою на голові, яку випустила спільно з брендом Dolya.

Волосся Кароль поклала в красиві хвилі, залишивши два пасма біля обличчя.

"Хусточки - новий drop", - повідомила зірка під знімками.

Тіна Кароль показала спокусливу фігуру на гарячих кадрах (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники прийшли в захват від гарячої публікації співачки і засипали її компліментами.