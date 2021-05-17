Тина Кароль снова заговорила о "романе" с Даном Баланом: навязать любовь невозможно

Тина Кароль наконец-то прокомментировала слухи о ее отношениях с Даном Баланом. Певица также прояснила ситуацию относительно заявлений, что их история - это всего лишь постановка.

Так, свою позицию Тина озвучила на своей странице в Instagram.

Но ее объяснения фанатов не удовлетворили, а еще больше запутали.

"Разве флирт называют обманом? Это игра полутеней романтики. Навязать любовь невозможно. Мы были искренны, и это наша история. Как будет дальше - это наш Secret Paradise", - загадочно написала Тина.

Тина Кароль прокомментировала отношения с Баланом (Скриншот)

Отметим, что ранее Дан Балан отметил, что никого они с Кароль не обманывали, и между ними и правда была некая симпатия, а о романе они никогда и не говорили.

"Ребята, а в чем обман то? Мы никогда не заявляли о какой-то связи между нами, кроме дружеской. То, что вы видели в эфирах Голоса - это была искренняя симпатия... А дальше люди сами додумывали, сами напридумывали и сами решили, что был какой-то обман", - сказал артист.