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Тина Кароль снова заговорила о "романе" с Даном Баланом: навязать любовь невозможно

Новина українською →
Понедельник 17 мая 2021 11:16
Тина Кароль снова заговорила о "романе" с Даном Баланом: навязать любовь невозможно Фото: Тина Кароль и Дан Балан (1plus1. ua)
Автор: Людмила Жукова

Тина Кароль наконец-то прокомментировала слухи о ее отношениях с Даном Баланом. Певица также прояснила ситуацию относительно заявлений, что их история - это всего лишь постановка.

Так, свою позицию Тина озвучила на своей странице в Instagram.

Но ее объяснения фанатов не удовлетворили, а еще больше запутали.

"Разве флирт называют обманом? Это игра полутеней романтики. Навязать любовь невозможно. Мы были искренны, и это наша история. Как будет дальше - это наш Secret Paradise", - загадочно написала Тина.

Тина Кароль снова заговорила о &quot;романе&quot; с Даном Баланом: навязать любовь невозможно

Тина Кароль прокомментировала отношения с Баланом (Скриншот)

Отметим, что ранее Дан Балан отметил, что никого они с Кароль не обманывали, и между ними и правда была некая симпатия, а о романе они никогда и не говорили.

"Ребята, а в чем обман то? Мы никогда не заявляли о какой-то связи между нами, кроме дружеской. То, что вы видели в эфирах Голоса - это была искренняя симпатия... А дальше люди сами додумывали, сами напридумывали и сами решили, что был какой-то обман", - сказал артист.

Как мы ранее писали, телевизионный продюсер известного шоу "Голос країни" Владимир Завадюк сообщил, что его слова о том, что роман Тины Кароль и Дана Балана - постановочный, не является правдой.

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