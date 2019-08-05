Слишком горячо: Надя Дорофеева "засветила" роскошные формы на пикантном фото

Дорофеева показала детали своего пляжного образа
Надя Дорофеева не пропускает возможности, как и многие другие звезды, "засветить" свои формы в купальнике во время отдыха. Напомним, что на данный момент Дорофеева со своим мужем, блогером Владимиром Дантесом отдыхают с друзьями в Италии. При этом пара не выбрала какое-то конкретное место для отдыха. Они арендовали яхту и плавают по ней по побережью Италии.
При этом Дорофеева буквально засыпает поклонников десятками фото и видео с отдыха. К приемеру, не так давно солистка группы "Время и Стекло" опубликовала видео, в котором попробовала себя в роли капитана яхты. Так, Надя сидела за штурвалом, со знанием дела управляя им. Однако рядом видим и капитана яхты, который подсказывает певице нюансы.
А теперь украинская исполнительница раздразнила фанов новым по-настоящему жарким фото. В кадре Дорофеева позирует в закрытом купальнике насыщенного кораллового оттенка. При этом купальник имеет высокий подъем в зоне бикини. Конечно же, видно две татуировки на бедрах исполнительницы. Также исполнительница приняла "гибкую" позу.
"Time to swim" (Время – плавать), - очень коротко подписала снимок Дорофеева.
Надя Дорофеева в купальнике (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Поклонники исполнительницы просто-таки засыпали ее восторженными комментариями:
Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva
Кстати, до этого Надя уже публиковала фото в этом купальнике. И в не менее пикантное позе.
Надя Дорофеева в купальнике (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Также до этого Дантес похвастался жарким фото с Дорофеевой, засветив ее сочные формы. Надя позирует в черном открытом купальнике. Однако на пикантном снимке видно лишь "заднюю часть" исполнительницы.