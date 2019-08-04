"Вы огонь!" Дантес похвастался жарким фото с Дорофеевой, засветив ее сочные формы

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Пара продолжает отдыхать и развлекаться на яхте в Италии

Владимир Дантес и Надя Дорофеева решили провести отпуск в Италии. Они отправились в морское путишествие на яхте и каждый день посещали новые живописные городки, плавая вдоль средиземноморского побережья. Не обошлись и без гоячих фото певицы в купальнике, а также романтичных фотопрогулок с мужем. Но все хорошее имеет свойство заканчиваться. На своей instagram-страничке Владимир сообщил, что отпуск подходит к логическому завершению, но этот морское путешествие навсегда останется в его памяти как одно из самых ярких приключений.

Ведущий сопроводил текст горячим фото с женой, правда, в кадр попали только фигура и упругие ягодицы Нади в черном бикини. Вова сделал жаркое селфи на яхте, которую пара арендовала вместе с друзьями, ежедневно совершая переход из одного портового городка в другой.

"Финальный! Сегодня последний переход, и мы улетим. В наш медовый месяц была сделана похожая фотография. И вот, в преддверии 8 лет совместной жизни, идеально закосплеили. Хорошего вам воскресенья! Оторвитесь по полной!" - посоветовал Вова.

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Поклонники пришли в восторг от пикантного селфи пары. Они оценили степень его откровенности и не удержались от комплиментов.

Вы очень красивая пара. Я вас обожаю !

Сочность зашкаливает

Классные

Как жарко

Вы очень красивая пара. Я вас обожаю!

Крутые!

Классная фотка

Ааааа, ну зачем так идеальноо. Муж Дорофеевой с Дорофеевой

Вы вообще огонь, особенно твоя жена. Не понимаю, как можно не ревновать такую?

Очень красиво

Агоооонь

Сімейне фото вогонь

Скриншот комментариев

Надя решила не отставать от мужа и также поделилась фото в бикини, традиционно сорвав овации поклонников. Они без труда смогли рассмотреть волнующие изгибы ее стройной фигуры и даже оценить татуировки. "Земля, вода и воздух", - подписала она солнечный пикантный снимок на английском.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Красивая Надежда

Срочно вызывайте пожарных, настолько горячая фотка!

Стройняшка

Горячее солнце пустыни

Надя ты самая лучшая в мире

Ух, гарна!

Как все красиво у красивой

Красотка! Как по мне это и есть идеальная женская фигура! А она даётся большим трудом! Так что прям умница!

Скриншот комментариев

Напомним, что Надя Дорофеева раззадорила сеть фото на яхте в купальнике, сверкнув аппетитными формами

Ранее Напомним, Надя Дорофеева шокировала интимным признанием о муже Владимире Дантесе, который заговорил о красоте местных мужчин.