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"Вы огонь!" Дантес похвастался жарким фото с Дорофеевой, засветив ее сочные формы

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.08.2019 - 13:08
"Вы огонь!" Дантес похвастался жарким фото с Дорофеевой, засветив ее сочные формы
Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Пара продолжает отдыхать и развлекаться на яхте в Италии

Владимир Дантес и Надя Дорофеева решили провести отпуск в Италии. Они отправились в морское путишествие на яхте и каждый день посещали новые живописные городки, плавая вдоль средиземноморского побережья. Не обошлись и без гоячих фото певицы в купальнике, а также романтичных фотопрогулок с мужем. Но все хорошее имеет свойство заканчиваться. На своей instagram-страничке Владимир сообщил, что отпуск подходит к логическому завершению, но этот морское путешествие навсегда останется в его памяти как одно из самых ярких приключений.

Ведущий сопроводил текст горячим фото с женой, правда, в кадр попали только фигура и упругие ягодицы Нади в черном бикини. Вова сделал жаркое селфи на яхте, которую пара арендовала вместе с друзьями, ежедневно совершая переход из одного портового городка в другой.

"Финальный! Сегодня последний переход, и мы улетим. В наш медовый месяц была сделана похожая фотография. И вот, в преддверии 8 лет совместной жизни, идеально закосплеили. Хорошего вам воскресенья! Оторвитесь по полной!" - посоветовал Вова.

&quot;Вы огонь!&quot; Дантес похвастался жарким фото с Дорофеевой, засветив ее сочные формы

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Поклонники пришли в восторг от пикантного селфи пары. Они оценили степень его откровенности и не удержались от комплиментов.

  • Вы очень красивая пара. Я вас обожаю !
  • Сочность зашкаливает
  • Классные
  • Как жарко
  • Вы очень красивая пара. Я вас обожаю!
  • Крутые!
  • Классная фотка
  • Ааааа, ну зачем так идеальноо. Муж Дорофеевой с Дорофеевой
  • Вы вообще огонь, особенно твоя жена. Не понимаю, как можно не ревновать такую?
  • Очень красиво
  • Агоооонь
  • Сімейне фото вогонь
 

Скриншот комментариев

Надя решила не отставать от мужа и также поделилась фото в бикини, традиционно сорвав овации поклонников. Они без труда смогли рассмотреть волнующие изгибы ее стройной фигуры и даже оценить татуировки. "Земля, вода и воздух", - подписала она солнечный пикантный снимок на английском.

&quot;Вы огонь!&quot; Дантес похвастался жарким фото с Дорофеевой, засветив ее сочные формы

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

  • Красивая Надежда
  • Срочно вызывайте пожарных, настолько горячая фотка!
  • Стройняшка
  • Горячее солнце пустыни
  • Надя ты самая лучшая в мире
  • Ух, гарна!
  • Как все красиво у красивой
  • Красотка! Как по мне это и есть идеальная женская фигура! А она даётся большим трудом! Так что прям умница!
 

Скриншот комментариев

Напомним, что Надя Дорофеева раззадорила сеть фото на яхте в купальнике, сверкнув аппетитными формами

Ранее Напомним, Надя Дорофеева шокировала интимным признанием о муже Владимире Дантесе, который заговорил о красоте местных мужчин.

Словно из сказки: романтичные Дорофеева и Дантес умилили нежностью в Италии "Любимые девочки": Надя Дорофеева очаровала ультра стильным луком на встрече с подругами
Новости Украины Надя ДорофееваВладимир Дантес
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