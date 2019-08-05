Слишком горячо: Надя Дорофеева "засветила" роскошные формы на пикантном фото

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофеева показала детали своего пляжного образа

Надя Дорофеева не пропускает возможности, как и многие другие звезды, "засветить" свои формы в купальнике во время отдыха. Напомним, что на данный момент Дорофеева со своим мужем, блогером Владимиром Дантесом отдыхают с друзьями в Италии. При этом пара не выбрала какое-то конкретное место для отдыха. Они арендовали яхту и плавают по ней по побережью Италии.

При этом Дорофеева буквально засыпает поклонников десятками фото и видео с отдыха. К приемеру, не так давно солистка группы "Время и Стекло" опубликовала видео, в котором попробовала себя в роли капитана яхты. Так, Надя сидела за штурвалом, со знанием дела управляя им. Однако рядом видим и капитана яхты, который подсказывает певице нюансы.

А теперь украинская исполнительница раздразнила фанов новым по-настоящему жарким фото. В кадре Дорофеева позирует в закрытом купальнике насыщенного кораллового оттенка. При этом купальник имеет высокий подъем в зоне бикини. Конечно же, видно две татуировки на бедрах исполнительницы. Также исполнительница приняла "гибкую" позу.

"Time to swim" (Время – плавать), - очень коротко подписала снимок Дорофеева.

Надя Дорофеева в купальнике (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники исполнительницы просто-таки засыпали ее восторженными комментариями:

"Кушать надо"

"Так, стоп, а почему нет голого Вовы на фоне, как на прошлом отдыхе)"

"Мама, это так красиво"

"OMG! Очень горячо! #СегодняТыРусалкаи создаешь волны"

"Все спасибо, пошел курить"

"Какая крутая"

"Нормальный купальник такой"

"Секси"

Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva

Кстати, до этого Надя уже публиковала фото в этом купальнике. И в не менее пикантное позе.

Надя Дорофеева в купальнике (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Также до этого Дантес похвастался жарким фото с Дорофеевой, засветив ее сочные формы. Надя позирует в черном открытом купальнике. Однако на пикантном снимке видно лишь "заднюю часть" исполнительницы.