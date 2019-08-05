Занадто гаряче: Надя Дорофєєва "засвітила" розкішні форми на пікантному фото

Дорофєєва показала деталі свого пляжного образу
Надя Дорофєєва не пропускає можливості, як і багато інших зірки, "засвітити" свої форми в купальнику під час відпочинку. Нагадаємо, що на даний момент Дорофєєва зі своїм чоловіком, блогером Володимиром Дантесом відпочивають з друзями в Італії. При цьому пара не вибрала якесь конкретне місце для відпочинку. Вони орендували яхту і плавають по ній по побережжю Італії.
При цьому Дорофєєва буквально засипає шанувальників десятками фото і відео з відпочинку. До приемеру, не так давно солістка групи "Время и Стекло" опублікувала відео, в якому спробувала себе в ролі капітана яхти. Так, Надя сиділа за штурвалом, зі знанням справи керуючи ним. Однак поряд бачимо і капітана яхти, який підказує співачці нюанси.
А тепер українська виконавиця роздражнила фанів новим по-справжньому спекотним фото. В кадрі Дорофєєва позує в закритому купальнику насиченого коралового відтінку. При цьому купальник має високий підйом в зоні бікіні. Звичайно ж, видно два татуювання на стегнах виконавиці. Також виконавиця взяла "гнучку" позу.
"Time to swim" (Час – плавати) - дуже коротко підписала знімок Дорофєєва.
Надя Дорофєєва в купальнику (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Шанувальники виконавиці просто-таки засипали її захопленими коментарями:
Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva
До речі, до цього Надя вже публікувала фото в цьому купальнику. І не менш пікантне позі.
Надя Дорофєєва в купальнику (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Також до цього Дантес похвалився жарким фото з Дорофєєвою, засвітивши її соковиті форми. Надя позує в чорному відкритому купальнику. Однак на пікантному знімку видно лише "задню частину" виконавиці.