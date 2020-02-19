Следую за мечтой: Настя Каменских зарядила позитивом на солнечном фото

Настя Каменских не сидит на месте и часто работает даже во время отпуска. Недавно певица выпустила горячую премьеру – клип на трек "Lollipop" в коллаборации с популярным испанским исполнителем Juan Magan. Кроме того, она вместе с мужем Потапом выступает в качестве звездного тренера в юбилейном 10-м сезоне шоу Голос страны. На своей странице в Instagram артистка поделилась милым солнечным селфи и зарядила своим позитивом и энергией.

Настя запечатлена в черном пиджаке и с распущенными волосами. Звезда сделала нежный нюдовый макияж, при этом даже не накрасив губы. Солнечный свет эффектно падает на ее лицо, выгодно оттеняя красоту девушки и блеск ее волос.

"Всегда на бегу. Всегда следую за своими мечтами! А ты?" - написала под снимком Каменских на английском языке.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Фолловеры артистки поблагодарили ее за мотивацию и засыпали комплиментами в комментариях.

Очень красивая

Настюша ты прекрасна

Ой какой носик )

Кожа идеальная, красотка

Красавица

Мечты нужно превращать в цели и достигать их

Солнечная

очаровательна красуня))

Солнечная Девочка!

Вы мой идеал, обожаю

Красива

офигенная

Настенька ты токая куколка, обожаю тебя

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, что Настя Каменских рассказала о темпераментной паре с Потапом и призналась, что в их семье иногда отношения выясняют весьма страстно, а также рассказала, когда собирается стать мамой.