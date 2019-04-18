Слава из НеАнгелов вызвала "пожар" в сети откровенным фото в купальнике

Слава Каминская в последнее время очень часто балует поклонников весьма пикантными и даже откровенными снимками. Солистка поп-группы НеАнгелы одну за одной публикует фото со своих недавних фотосессий, для которых подобрала смелые наряды – яркие купальники. Особенно "горячим" поклонники назвали образ Каминской в купальнике с леопардовым принтом, который выгодно подчеркивает шикарное декольте певицы. Кроме того, свой пляжный образ Слава дополнила босоножками на шпильке, также с "диким" принтом.

И вот, Каминская вновь показала фото с недавней фотосессии. На этот раз Слава Каминская сидит на траве. На переднем плане – ее спортивные и аппетитные формы. Одной рукой она как бы поправляет рыжую копну волос. Из аксессуаров – только солнцезащитные очки в тон купальнику и серьги. В целом, фото получилось очень "жарким", о чем и поспешили "предупредить" поклонники певицы.

Забавно, что свой снимок Слава подписала совсем "не по теме":

"Вопрос: Если у вас что-то болит, вы тоже ищете ответ в гугле? Не могу себя отучить находить неизлечимые диагнозы", - пишет Каминская.

Соблазнительная Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Подписчики Каминской также решили подыграть ей и ответить на вопрос. И все же многие прокомментировали именно образ исполнительницы.

"У Вас муж доктор))) Лучше у него спрашивайте)"

"Нет) пока будешь читать, и давление подымиться и температура, еще в сердце кольнет, нога заболит"

"Фото огонь, нет – пожар"

"Красотка!"

"Очень красивое фото"

"Кушать надо побольше))"

"Мммм какая"

Отметим, что до этого Слава уже баловала фанатов снимками с данной фотосессии:

Соблазнительная Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Напомним, ранее Слава из НеАнгелов вызвала споры в сети новым образом. Поклонники назвали ее образ "Цыганка Сэра".

А до этого Каминская взбудоражила "аппетитным" фото в бассейне.