Слава з НеАнгелів викликала "пожежу" в мережі відвертим фото в купальнику

Слава Камінська останнім часом дуже часто балує шанувальників вельми пікантними і навіть відвертими знімками. Солістка поп-групи НеАнгели одну за одною публікує фото зі своїх недавніх фотосесій, для яких підібрала сміливі вбрання – яскраві купальники. Особливо "гарячим" шанувальники назвали образ Камінської в купальнику з леопардовим принтом, який вигідно підкреслює шикарне декольте співачки. Крім того, свій пляжний образ Слава додала босоніжки на шпильці, також з "диким" принтом.

І ось, Камінська знову показала фото з недавньої фотосесії. На цей раз Слава Камінська сидить на траві. На передньому плані – її спортивні і апетитні форми. Однією рукою вона ніби поправляє руду копицю волосся. З аксесуарів – тільки сонцезахисні окуляри в тон купальника і сережки. В цілому, фото вийшло дуже "гарячим", про що і поспішили "попередити" шанувальники співачки.

Цікаво, що свій знімок Слава підписала зовсім "не по темі":

"Питання: Якщо у вас щось болить, ви теж шукаєте відповідь в гуглі? Не можу відучити себе знаходити невиліковні діагнози", - пише Камінська.

Спокуслива Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Підписники Камінської також вирішили підіграти їй і відповісти на питання. І все ж багато прокоментували саме образ виконавиці.

"У Вас чоловік доктор))) Краще у нього питайте)"

"Ні) поки будеш читати, і тиск підніметься і температура, ще в серці кольне, нога заболить"

"Фото вогонь, ні – пожежа"

"Красуня!"

"Дуже гарне фото"

"Їсти треба побільше))"

"Мммм яка"

Зазначимо, що до цього Слава вже балувала фанатів знімками з даної фотосесії:

Спокуслива Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів викликала суперечки в мережі новим образом. Шанувальники назвали її образ "Циганка Сера".

А до цього Камінська розбурхала "апетитним" фото в басейні.