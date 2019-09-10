Слава из НеАнгелов удивила образом "начинающей балерины в возрасте"

Слава Каминская из группы НеАнгелы известна своим чувством юмора и умением ввернуть острое словцо. К примеру, недавно она дала отпор хейтерам, которым пришлись не по нраву ее откровенные фото в купальнике с отдыха на Лазурном берегу - артистка оставила саркастический комментарий под своим снимком в одежде. А на новом кадре она перевоплотилась в балерину.

Необычное черно-белое фото Слава выложила на своей instagram-страничке. При этом она позировала в довольно откровенном наряде - полупрозрачной длинной юбке и кофте с рукавами, через которые просматриваются нижнее белье и интересные узоры на груди и животе. Образ она дополнила белыми пуантами, собранными в пучок волосами и эффектным макияжем глаз.

Каминская приняла грациозную балетную позу, встав на пуанты и красиво держа руки. Отметим также интересную игру света и тени на снимке.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

"Посоветуйте курсы для начинающих балерин в возрасте. Из навыков : умею есть пирожное Повловой", - в свойственной ей шутливой манере прокомментировала певица.

Фолловеры по достоинству оценили эффектный кадр и чувство юмора Славы и поспешили оставить свои отзывы.

Супер!

Готов стать тренером

Волочкова в помощь..

Крутая!!!!!!!!!

С вами можно?))

Яка краса

к Волочковой

Красотка

Блин, какое крутое фото. Вы просто великолепны. Одним словом - ЗАВОРАЖИВАЕТ!

Мне оч нравится фото

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, Слава из НеАнгелов похвасталась точеной фигурой в необычном купальнике, позируя на яхте.

Ранее Слава из группы НеАнгелы в купальнике показала, как преодолела свой страх. Певица прыгнула в воду с борта яхты.