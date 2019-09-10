Слава з НеАнгелів здивувала образом "починаючої балерини у віці"

Слава Камінська з групи НеАнгели відома своїм почуттям гумору і вмінням вставити гостре слівце. Приміром, нещодавно вона дала відсіч хейтерам, яким не припали до вподоби її відверті фото в купальнику з відпочинку на Лазурному березі - артистка залишила саркастичний коментар під своїм знімком в одязі. А на новому кадрі вона перевтілилася в балерину.

Незвичайне чорно-біле фото Слава виклала на своїй instagram-сторінці. При цьому вона позувала в досить відвертому вбранні - напівпрозорій довгій спідниці та кофті з рукавами, через які проглядаються нижня білизна і цікаві візерунки на грудях і животі. Образ вона доповнила білими пуантами, зібраним в пучок волоссям і ефектним макіяжем очей.

Камінська прийняла граціозну балетну позу, вставши на пуанти і красиво тримаючи руки. Відзначимо також цікаву гру світла і тіні на знімку.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

"Порадьте курси для початківців балерин у віці. З навичок : вмію їсти тістечко Повлової", - у властивій їй жартівливій манері прокоментувала співачка.

Фолловери по достоїнству оцінили ефектний кадр і почуття гумору Слави і поспішили залишити свої відгуки.

Супер!

Готовий стати тренером

Волочкова допомогу..

Крута!!!!!!!!!

З вами можна?))

Яка краса

до Волочкової

Красуня

Блін, яке круте фото. Ви просто чудові. Одним словом - ЗАВОРОЖУЄ!

Мені оч подобається фото

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, Слава з НеАнгелів похвалилася витонченою фігурою в незвичайному купальнику, позуючи на яхті.

Раніше Слава з групи НеАнгели в купальнику показала, як подолала свій страх. Співачка стрибнула у воду з борту яхти.