"Сладкий пирожочек": Alyona Alyona взбудоражила сеть постельным фото в одном полотенце

Артистка явно умеет посмеяться над собой
Известная украинская реп-исполнительница Alyona Alyona в последнее время радует своих поклонников яркими снимками. После фото в купальнике пришла пора и постельного кадра.
Пышнотелая артистка опубликовала на своей странице в Instagram забавное фото, на котором она лежит в постели в одном лишь розовом полотенце, которое придерживает на груди. При этом волосы Алены накручены на бигуди, а ее лицо прикрыто смешной маской, вырезанной из обертки гамбургера из известной сети фастфуда.
"Веганський бургер і дієтичну колу, будь ласка!" - прокомментировала публикацию девушка.
Фото: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)
Подписчики 28-летней Алены Савраненко (настоящее имя исполнительницы. - Ред.) живо отреагировали на забавный пост и оставили много комментариев, восхищаясь чувством юмора рэперши.
Скриншот комментариев (instagram.com/alyona.alyona.official)
Напомним, украинская рэперша Alyona Alyona показала роскошные формы на новом снимке, которое она сделала в Барышевке Киевской области.
Ранее Alyona Alyona попала под внимание авторитетного издания The New York Times, которое внесло украинскую исполнительницу в список 15 самых значимых новых артистов Европы.
К слову, украинская исполнительница Alyona Alyona стала героиней американского глянцевого издания Vogue.