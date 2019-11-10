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Такие сладкие! Влад Топалов умилил душевным общением с сыном

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Певец радуется возвращению жены и сина домой

Влад Топалов всегда скучает, когда жена Регина Тодоренко и сын Миша уезжают надолго из дома – родные стены кажутся ему пустыми без любимых людей. В этот раз звезда отправилась в родную Украину – сначала она приехала в Киев, где была ведущей балкона в одиннадцатом выпуске проекта Танцы со звездами 2019, а потом вместе с малышом отправилась в Одессу поведать родных. Влад же опубликовал в Instagram душевное фото с Мишей и сообщил, что его любимые люди вскоре снова будут дома!

На снимке певец держит мальчика на руках и улыбается ему. Счастливые отец и сын позируют на фоне морских пейзажей. Скорей всего, фото было сделано летом во время семейной поездки в Грецию.

"А кто летит к папе? Как же я соскучился! Хотя, на самом деле, ему лучше на море, конечно. Это все эгоизм!" - рассуждает Влад.

Влад Топалов с сыном (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Поклонников привлекла семейная идиллия на фото, а маленький Майкл вызвал настоящую волну умиления.

  • Сладкий пирожочек, ваш малыш
  • Как приятно, когда люди излучают любовь и радость, они заражают позитивом и счастьем!
  • Какое чудесное фото!
  • Фотка супер
  • Такие сладкие оба
  • Какой пухляш милый
  • Милота какая
  • Сладкий карапузик
  • Какая булочка
  • Сладкий пухляш
  • Такие красивые

Ранее Регина Тодоренко показала видеопрогулку с тетей по Одессе и рассказала о природных аномалиях. Она показала почки на деревьях, что не характерно для этого времени года.

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