Такі солодкі! Влад Топалов розчулив душевним спілкуванням з сином

Влад Топалов завжди сумує, коли дружина Регіна Тодоренко і син Міша їдуть надовго з дому – рідні стіни здаються йому порожніми без улюблених людей. Цього разу зірка вирушила в рідну Україну – спочатку вона приїхала в Київ, де була ведучою балкона в одинадцятому випуску проекту Танці з зірками 2019, а потім разом з крихіткою вирушила до Одеси провідати рідних. Влад опублікував в Instagram душевне фото з Мішею і повідомив, що його близькі люди незабаром знову будуть вдома!

На знімку співак тримає хлопчика на руках і посміхається йому. Щасливі батько і син позують на фоні морських пейзажів. Скоріше всього, фото було зроблено влітку під час сімейної поїздки в Грецію.

"А хто летить до тата? Як же я скучив! Хоча, насправді, йому краще на морі, звичайно. Це все егоїзм!" - міркує Влад.

Влад Топалов з сином (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Шанувальників привернула сімейна ідилія на фото, а маленький Майкл викликав справжню хвилю компліментів.

Солодкий пиріжечок, ваш малюк

Як приємно, коли люди випромінюють любов і радість, вони заражають позитивом та щастям!

Яке чудове фото!

Фотка супер

Такі солодкі обидва

Який пухляш милий

Милота яка

Солодкий карапузик

Яка булочка

Солодкий пухляш

Такі красиві

Раніше Регіна Тодоренко показала відеопрогулянку з тіткою по Одесі і розповіла про природні аномалії. Вона показала бруньки на деревах, що не характерно для цієї пори року.