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Такі солодкі! Влад Топалов розчулив душевним спілкуванням з сином

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Співак радіє поверненню дружини і сина додому

Влад Топалов завжди сумує, коли дружина Регіна Тодоренко і син Міша їдуть надовго з дому – рідні стіни здаються йому порожніми без улюблених людей. Цього разу зірка вирушила в рідну Україну – спочатку вона приїхала в Київ, де була ведучою балкона в одинадцятому випуску проекту Танці з зірками 2019, а потім разом з крихіткою вирушила до Одеси провідати рідних. Влад опублікував в Instagram душевне фото з Мішею і повідомив, що його близькі люди незабаром знову будуть вдома!

На знімку співак тримає хлопчика на руках і посміхається йому. Щасливі батько і син позують на фоні морських пейзажів. Скоріше всього, фото було зроблено влітку під час сімейної поїздки в Грецію.

"А хто летить до тата? Як же я скучив! Хоча, насправді, йому краще на морі, звичайно. Це все егоїзм!" - міркує Влад.

Влад Топалов з сином (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Шанувальників привернула сімейна ідилія на фото, а маленький Майкл викликав справжню хвилю компліментів.

  • Солодкий пиріжечок, ваш малюк
  • Як приємно, коли люди випромінюють любов і радість, вони заражають позитивом та щастям!
  • Яке чудове фото!
  • Фотка супер
  • Такі солодкі обидва
  • Який пухляш милий
  • Милота яка
  • Солодкий карапузик
  • Яка булочка
  • Солодкий пухляш
  • Такі красиві

Раніше Регіна Тодоренко показала відеопрогулянку з тіткою по Одесі і розповіла про природні аномалії. Вона показала бруньки на деревах, що не характерно для цієї пори року.

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