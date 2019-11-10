Такі солодкі! Влад Топалов розчулив душевним спілкуванням з сином

Співак радіє поверненню дружини і сина додому
Влад Топалов завжди сумує, коли дружина Регіна Тодоренко і син Міша їдуть надовго з дому – рідні стіни здаються йому порожніми без улюблених людей. Цього разу зірка вирушила в рідну Україну – спочатку вона приїхала в Київ, де була ведучою балкона в одинадцятому випуску проекту Танці з зірками 2019, а потім разом з крихіткою вирушила до Одеси провідати рідних. Влад опублікував в Instagram душевне фото з Мішею і повідомив, що його близькі люди незабаром знову будуть вдома!
На знімку співак тримає хлопчика на руках і посміхається йому. Щасливі батько і син позують на фоні морських пейзажів. Скоріше всього, фото було зроблено влітку під час сімейної поїздки в Грецію.
"А хто летить до тата? Як же я скучив! Хоча, насправді, йому краще на морі, звичайно. Це все егоїзм!" - міркує Влад.
Влад Топалов з сином (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)
Шанувальників привернула сімейна ідилія на фото, а маленький Майкл викликав справжню хвилю компліментів.
Раніше Регіна Тодоренко показала відеопрогулянку з тіткою по Одесі і розповіла про природні аномалії. Вона показала бруньки на деревах, що не характерно для цієї пори року.