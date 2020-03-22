Такие сладкие: Топалов покорил сеть постельным фото с Тодоренко

Как и многие другие знаменитости, Влад Топалов и Регина Тодоренко придерживаются карантина и остаются дома. И несмотря на отмену концертов и съемок и потерю денег, в этом нашлось и немало плюсов - к примеру, возможность проводить много времени с маленьким сыночком Майклом. Любящий папа с удовольствием играет с малышом и развлекает его, делясь при этом с поклонниками очаровательными видео. А кроме того, молодые родители смогли наконец сделать еще кое-что, на что раньше не было времени - выспаться!

На своей странице в Instagram Топалов поделился забавным постельным снимком с любимой женой. Звездная парочка лежит в кровати, их лица сняты крупным планом, при этом они смешно изобразили губы "уточкой" и закрыли глаза. Фото получилось очень естественное и живое - так, на лице Регины совсем нет макияжа и супруги выглядят действительно сонными.

Влад подписал публикацию лишь смешными смайликами.

Фото: Влад Топалов и Регина Тодоренко (instagram.com/vladtopalovofficial)

Подобная картина вызвала умиление у поклонников звездной пары, о чем они тут же сообщили в комментариях, называя Влада и Регину утятами и мишками.

Доброе утро. Какие прикольные

Вы похожи

Хорошенькие. Счастья вам

Аааа, как мило

Сонные родители

Утятки наши

Ребят вы классные

Такие милые

Карантин был нам всем необходим!!!!

Пупсики наши хорошие. Где самый главный пупс?

Такие милые, настоящие!

Какие лапочки

Медвежье утро

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, ранее Регина Тодоренко в серебристом мини дала отпор хейтерам в сети.