Такі солодкі: Топалов підкорив мережу постільним фото з Тодоренко

Як і багато інших знаменитостей, Влад Топалов і Регіна Тодоренко дотримуються карантину і залишаються вдома. І незважаючи на скасування концертів та зйомок і втрату грошей, у цьому знайшлося й чимало плюсів - наприклад, можливість проводити багато часу з маленьким синочком Майклом. Люблячий тато з задоволенням грає з малюком і розважає його, ділячись при цьому з шанувальниками чарівними відео. А крім того, молоді батьки змогли нарешті зробити ще дещо, на що раніше не було часу - виспатися!

На своїй сторінці в Instagram Топалов поділився забавним постільним знімком з коханою дружиною. Зіркова парочка лежить у ліжку, їх обличчя зняті крупним планом, при цьому вони смішно зобразили губи "качечкою" та закрили очі. Фото вийшло дуже натуральне і живе - так, на обличчі Регіни зовсім немає макіяжу і подружжя виглядають дійсно сонними.

Влад підписав публікацію лише смішними смайликами.

Фото: Влад Топалов і Регіна Тодоренко (instagram.com/vladtopalovofficial)

Подібна картина викликала розчулення у шанувальників зоряної пари, про що вони відразу ж повідомили у коментарях, називаючи Влада і Регіну каченятами і ведмедиками.

Добрий ранок. Які прикольні

Ви схожі

Гарненькі. Щастя вам

Аааа, як мило

Сонні батьки

Утятки наші

Хлопців ви класні

Такі милі

Карантин був нам всім необхідний!!!!

Пупсики наші хороші. Де найголовніший пупс?

Такі милі, справжні!

Які лапочки

Ведмеже ранок

Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко в сріблястому міні дала відсіч хейтерам в мережі.