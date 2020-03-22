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Такі солодкі: Топалов підкорив мережу постільним фото з Тодоренко

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Під час карантину молоді батьки нарешті змогли виспатися

Як і багато інших знаменитостей, Влад Топалов і Регіна Тодоренко дотримуються карантину і залишаються вдома. І незважаючи на скасування концертів та зйомок і втрату грошей, у цьому знайшлося й чимало плюсів - наприклад, можливість проводити багато часу з маленьким синочком Майклом. Люблячий тато з задоволенням грає з малюком і розважає його, ділячись при цьому з шанувальниками чарівними відео. А крім того, молоді батьки змогли нарешті зробити ще дещо, на що раніше не було часу - виспатися!

На своїй сторінці в Instagram Топалов поділився забавним постільним знімком з коханою дружиною. Зіркова парочка лежить у ліжку, їх обличчя зняті крупним планом, при цьому вони смішно зобразили губи "качечкою" та закрили очі. Фото вийшло дуже натуральне і живе - так, на обличчі Регіни зовсім немає макіяжу і подружжя виглядають дійсно сонними.

Влад підписав публікацію лише смішними смайликами.

Фото: Влад Топалов і Регіна Тодоренко (instagram.com/vladtopalovofficial)

Подібна картина викликала розчулення у шанувальників зоряної пари, про що вони відразу ж повідомили у коментарях, називаючи Влада і Регіну каченятами і ведмедиками.

  • Добрий ранок. Які прикольні
  • Ви схожі
  • Гарненькі. Щастя вам
  • Аааа, як мило
  • Сонні батьки
  • Утятки наші
  • Хлопців ви класні
  • Такі милі
  • Карантин був нам всім необхідний!!!!
  • Пупсики наші хороші. Де найголовніший пупс?
  • Такі милі, справжні!
  • Які лапочки
  • Ведмеже ранок

Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко в сріблястому міні дала відсіч хейтерам в мережі.

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