Такі солодкі: Топалов підкорив мережу постільним фото з Тодоренко

Під час карантину молоді батьки нарешті змогли виспатися
Як і багато інших знаменитостей, Влад Топалов і Регіна Тодоренко дотримуються карантину і залишаються вдома. І незважаючи на скасування концертів та зйомок і втрату грошей, у цьому знайшлося й чимало плюсів - наприклад, можливість проводити багато часу з маленьким синочком Майклом. Люблячий тато з задоволенням грає з малюком і розважає його, ділячись при цьому з шанувальниками чарівними відео. А крім того, молоді батьки змогли нарешті зробити ще дещо, на що раніше не було часу - виспатися!
На своїй сторінці в Instagram Топалов поділився забавним постільним знімком з коханою дружиною. Зіркова парочка лежить у ліжку, їх обличчя зняті крупним планом, при цьому вони смішно зобразили губи "качечкою" та закрили очі. Фото вийшло дуже натуральне і живе - так, на обличчі Регіни зовсім немає макіяжу і подружжя виглядають дійсно сонними.
Влад підписав публікацію лише смішними смайликами.
Фото: Влад Топалов і Регіна Тодоренко (instagram.com/vladtopalovofficial)
Подібна картина викликала розчулення у шанувальників зоряної пари, про що вони відразу ж повідомили у коментарях, називаючи Влада і Регіну каченятами і ведмедиками.
Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)
Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко в сріблястому міні дала відсіч хейтерам в мережі.