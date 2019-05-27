Сладкие объятья: Потап и Настя Каменских не скрывают своих чувств в Турции (видео)

Потап и Настя Каменских буквально сражу же после свадьбы отправились в медовый месяц. Напомним, что звездная пара, за бракосочетанием которой наблюдала едва ли не вся страна, выбрала для отдыха Анталью в Турции. При этом в курортный город пара улетела на частном самолете. В сети продолжают активно обсуждать новость, мол, самолет – это свадебный подарок Потапа Насте. Так, на борту самолета их общая подруга сняла видео, в котором говорит, что Потап подарил Каменских самолет. Однако не понятно, это была шутка или действительно правда.

Как бы там ни было, пара нежится под горячим турецким солнцем, балуя многомиллионную армию поклонников яркими фото и видео в своих сториз.

Так, на своей instagram-страничке в разделе сториз Каменских опубликовала короткое, но очень милое видео. На нем певица нежно обнимает Потапа и счастливо улыбается в камеру. При этом сам Потап также не менее счастлив.

Отметим, что чуть позже Каменских опубликовала фото. На снимке поп-исполнительница позирует в открытом бикини, демонстрируя свои роскошные формы. Позади нее стоит Потап, который обнимает свою любимую. При этом в руках они держат бокалы с шампанским, продолжая отмечать столь важное событие в жизни своего дуэта.

Сама же Настя никак не подписала снимок, лишь сопроводив его несколькими хештегами: #honeymoon (медовый месяц), #bearanddiamond (медвежонок и бриллиант). Отметим, что последний хештег весьма символичен. Под ним Потап и Настя публикуют теперь все свои фото со свадьбы и после. Не сложно догадаться, что именно так они друг друга называют.

Счастливые Потап и Настя в Турции (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники звездной пары поспешили оставить первые восторженные отзывы:

"Как долго я ждала таких фотографий от Вас!"

"Шикарного вам отдыха!"

"Я кайфую от вас! Вы класснючие! Любви и счастья вам безграничного!"

"Сладкая парочка"

"Обновили обложку XXL))"

"Вы идеальная пара. Раньше задумывалась, почему вы не вместе!"

"Какие красивые!"

"Как ты не крути, но мы не пара 2019 – Константа"

"Какие счастливые"

"Любви и взаимопонимания на всю жизнь"

Отметим, что пара постепенно публикует фото со свадьбы. Так, Настя Каменских растрогала сеть счастливыми свадебным фото. Певица покзала момент, когда она счастливая идет к алтарю, вокруг гости, а на ее лице - улыбка.