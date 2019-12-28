Такие сладкие! Маша Ефросинина умилила романтикой с мужем

Маша Ефросинина, которая недавно представила праздничную одежду для дома своего собственного бренда, решила порадовать своих поклонников новыми кадрами из этой фотосессии. Телезвезда предстала на фото со своим мужем Тимуром Хромаевым в лучах утреннего солнца.

"Совместные завтраки иногда ценнее ужинов", - игриво полдписала снимки теледива.

На фото Ефросинина с супругом стоят на кухне и готовятся к чаепитию. Муж нежно обнимает Машу и дарит ей свою улыбку. На супругах одежда бренда телеведущей. Семейство примеряет удобные домашние наряды и излучает доброту и любовь.

Маша Ефросинина с мужем Тимуром примерила наряды собственного бренда (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники телезвезды просто не могли пройти мимо милых фотографий и оставили в комментариях теплые отзывы.

Какие же вы классные.

Ваша семья-пример для других.

Які ви класнючі!

Милашки.

Очень красивая пара!!!Восхищаюсь.

Очень красивые и гармоничные.

Таке затишне фото.

Такие сладкие!

Скриншот комментариев

К слову, ранее Ефросинина признавалась, что готовила выпуск комфортной одежды на протяжении года, чтобы женщины могли себя чувствовать более свободно и стильно даже в домашних условиях. Также она заверила, что не претендует на звание дизайнера, а просто вложила деньги в бизнес.

Напомним, не так давно Маша Ефросинина разместила снимок сына в новогоднем костюме - и это снова была полицейская форма. А на днях Ефросинина рассказала о походе с сыном к полицейским.