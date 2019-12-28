Такі солодкі! Маша Єфросиніна умилила романтикою з чоловіком

Маша Єфросиніна, яка нещодавно представила святковий одяг для дому свого власного бренду, вирішила порадувати своїх шанувальників новими кадрами з цієї фотосесії. Телезірка з'явилася на фото зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим в променях ранкового сонця.

"Спільні сніданки іноді цінніші вечерь", - грайливо полдписала знімки теледіва.

На фото Єфросиніна з чоловіком стоять на кухні і готуються до чаювання. Чоловік ніжно обіймає Машу і дарує їй свою посмішку. На подружжі одяг бренду телеведучої. Сімейство приміряє зручні домашні вбрання і випромінює любов і доброту.

Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром приміряла вбрання власного бренду (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники телезірки просто не могли пройти повз милих фотографій і залишили у коментарях теплі відгуки.

Які ж ви класні.

Ваша сім'я-приклад для інших.

Які ви класнючі!

Милашки.

Дуже гарна пара!!!Захоплююся.

Дуже красиві і гармонійні.

Таке затишне фото.

Такі солодкі!

Скріншот коментарів

До речі, раніше Єфросиніна зізнавалася, що готувала випуск комфортного одягу протягом року, щоб жінки могли почувати себе більш вільно і стильно навіть у домашніх умовах. Також вона запевнила, що не претендує на звання дизайнера, а просто вклала гроші в бізнес.

Нагадаємо, не так давно Маша Єфросиніна розмістила знімок сина в новорічному костюмі - і це знову була поліцейська форма. А днями Єфросиніна розповіла про похід з сином до поліцейських.