Сладкая куколка! Санта Димопулос показала фото 8-месячной дочки - копии мужа

Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос - счастливая мама двоих детей. В прошлом году певица родила мужу Игорю Кучеренко доченьку Софию, а также у нее растет 11-летний сын Даниэль от Андрея Джеджулы. За время беременности артистка набрала 24 килограмма, однако довольно быстро смогла вернуться в форму и с удовольствием поделилась с поклонниками своими секретами похудения. В честь того, что малышке исполнилось уже 8 месяцев, Санта порадовала фанов новым снимком девочки.

На фото София сидит на диване в белом платьице с кружевными оборками и заразительно улыбается на камеру. У малышки уже выросла неплохая шевелюра, так что мама сделала ей два очаровательных хвостика. Димопулос уже отмечала, что дочка явно пошла внешностью в мужа - она светлокожая, светловолосая и голубоглазая, в то время как сама Санта темноволосая и смуглая.

Впрочем, артистка этому только рада и называет Софию своей "голубоглазой принцессой".

"Моей маленькой девочке 8 месяцев. Это благословение - быть мамой этого ангела", - трогательно написала звезда.

Фото: Санта Димопулос показала дочь (instagram.com/santadimopulos)

Фолловеры засыпали Санту умиленными отзывами, в очередной раз отмечая, что малышка - просто копия папы и невероятно сладкая.

Какая лапулька! Так бы и зацеловала. Пусть здоровенькая и счастливая растет, чтобы все задуманное у нее получалось и мамочку с папой радовала своими успехами, и никогда не огорчала

Какая же она сладкая булочка

Это невозможно - нереальнейшая булочка

Куколка сладкая. Когда ты с уверенностью на 100% говорила , что у Игоря сильные гены и Принцесса будет голубоглазой - я слабо верила , так как восточные гены всегда считались сильнее!!! Но ты , моя Родная точно дело говорила. Папа сильно старался

На папу похожа

Кукленок.От большой любви рождаются красивые дети.

Улыбаха милая

Очень милое фото

Какая славная малышка

Боже, какая сладкая позитивная девочка! Здоровья Вам!

Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)

Напомним, ранее Санта Димопулос в шелках и мини раскрыла секреты женской неотразимости.