Солодка лялечка! Санта Дімопулос показала фото 8-місячної доньки - копії чоловіка

Екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос - щаслива мама двох дітей. В минулому році співачка народила чоловікові Ігорю Кучеренко донечку Софію, а також у неї росте 11-річний син Даніель від Андрія Джеджули. За час вагітності артистка набрала 24 кілограми, проте досить швидко змогла повернутися в форму і з задоволенням поділилася з шанувальниками своїми секретами схуднення. В честь того, що дитині виповнилося вже 8 місяців, Санта порадувала фанів новим знімком дівчинки.

На фото Софія сидить на дивані в білому платтячку з мереживними оборками і заразливо посміхається на камеру. У дитини вже виросла непогана шевелюра, так що мама зробила їй два чарівні хвостики. Дімопулос уже відзначала, що донька явно пішла зовнішністю у чоловіка - вона світлошкіра, світловолоса і блакитноока, в той час як сама Санта темноволоса і смаглява.

Втім, артистка цьому тільки рада і називає Софію своєї "синьоокою принцесою".

"Моїй маленькій дівчинці 8 місяців. Це благословення - бути мамою цього ангела", - зворушливо написала зірка.

Фото: Санта Дімопулос показала доньку (instagram.com/santadimopulos)

Фолловери засипали Санту розчуленими відгуками, в черговий раз зазначаючи, що малятко - просто копія тата і неймовірно солодка.

Яка лапулька! Так би і зацілувала. Нехай здоровенька і щаслива росте, щоб все задумане у неї виходило і маму з татом радувала своїми успіхами, і ніколи не засмучувала

Яка ж вона солодка булочка

Це неможливо - нереальнейшая булочка

Лялечка солодка. Коли ти з впевненістю на 100% говорила , що у Ігоря сильні гени і Принцеса буде блакитноокою - я слабо вірила , так як східні гени завжди вважалися сильнішими!!! Але ти , моя Рідна точно справа говорила. Папа сильно старався

На тата схожа

Кукленок.Від великої любові народжуються красиві діти.

Улыбаха мила

Дуже миле фото

Яка славна дівчинка

Боже, яка солодка позитивна дівчинка! Здоров'я Вам!

Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)

Нагадаємо, раніше Санта Дімопулос в шовках і міні розкрила секрети жіночої привабливості.