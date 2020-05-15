ru
ua

Солодка лялечка! Санта Дімопулос показала фото 8-місячної доньки - копії чоловіка

Новини » Новини шоу-бізнесу   

Співачка підкорила мережу милим знімком своєї блакитноокої принцеси

Екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос - щаслива мама двох дітей. В минулому році співачка народила чоловікові Ігорю Кучеренко донечку Софію, а також у неї росте 11-річний син Даніель від Андрія Джеджули. За час вагітності артистка набрала 24 кілограми, проте досить швидко змогла повернутися в форму і з задоволенням поділилася з шанувальниками своїми секретами схуднення. В честь того, що дитині виповнилося вже 8 місяців, Санта порадувала фанів новим знімком дівчинки.

На фото Софія сидить на дивані в білому платтячку з мереживними оборками і заразливо посміхається на камеру. У дитини вже виросла непогана шевелюра, так що мама зробила їй два чарівні хвостики. Дімопулос уже відзначала, що донька явно пішла зовнішністю у чоловіка - вона світлошкіра, світловолоса і блакитноока, в той час як сама Санта темноволоса і смаглява.

Втім, артистка цьому тільки рада і називає Софію своєї "синьоокою принцесою".

"Моїй маленькій дівчинці 8 місяців. Це благословення - бути мамою цього ангела", - зворушливо написала зірка.

Фото: Санта Дімопулос показала доньку (instagram.com/santadimopulos)

Фолловери засипали Санту розчуленими відгуками, в черговий раз зазначаючи, що малятко - просто копія тата і неймовірно солодка.

  • Яка лапулька! Так би і зацілувала. Нехай здоровенька і щаслива росте, щоб все задумане у неї виходило і маму з татом радувала своїми успіхами, і ніколи не засмучувала
  • Яка ж вона солодка булочка
  • Це неможливо - нереальнейшая булочка
  • Лялечка солодка. Коли ти з впевненістю на 100% говорила , що у Ігоря сильні гени і Принцеса буде блакитноокою - я слабо вірила , так як східні гени завжди вважалися сильнішими!!! Але ти , моя Рідна точно справа говорила. Папа сильно старався
  • На тата схожа
  • Кукленок.Від великої любові народжуються красиві діти.
  • Улыбаха мила
  • Дуже миле фото
  • Яка славна дівчинка
  • Боже, яка солодка позитивна дівчинка! Здоров'я Вам!

► Дні тако: особистий шеф-кухар Дженніфер Лопес розсекретив її "раціон стрункості"► Санта Дімопулос поділилася схемою схуднення після пологів і висловилася про сварки в сім'ї

Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)

Нагадаємо, раніше Санта Дімопулос в шовках і міні розкрила секрети жіночої привабливості.

Автор: Марина Настевіч