"Скучаю по тебе": экс-супруг Ани Лорак умилил признанием в любви

Ани Лорак с мужем и дочкой (фото: instagram.com/anilorak)

Бизнесмен не скрывал свои чувства

Бывший муж Ани Лорак, ресторатор и бизнесмен Мурат Налчаджиоглу просто обожает свою дочку Соню. Он нечасто видиться с девочкой, ведь певица забрала ее к себе в Москву, где малышка посещает элитную школу. Кстати, первый класс она закончила очень хорошо, а ее любимым предметом стала математика, о чем Соня сообщила как-то в сториз звездной мамы. И если с артисткой девочка видится регулярно и проводит много времени вместе, то ее папа в основном общается с ребенком в прямом эфире. Так, Мурат поделился в Instagram кадром из видеочата с Соней, оставив трогательную подпись.

7-летяя школьница улыбается папе в камеру. Волосы девочки собраны в два аккуратных пучка. Папа не может нарадоваться виртуальной встрече с малышкой.

Мурат сообщил, что дочка называет его "Бэтменом", а он, в свою очередь, признается девочке в любви и заверяет, что скучает по живому общению с ней.

Дочь Мурата и Ани Лорак (фото: instagram.com/muratnalca)

"- Пап, ты Бэтмен?" Бэтмен и любовь. Я скучаю по тебе, моя любимая", - оставил он подпись к кадру, снабдив ее смайлами в виде сердечек.

Кстати, последний раз с Соней Мурат виделся в середине мая. Тогда девочка прилетела к папе в Киев, и они весело провели время в украинской столице. Ресторатор с дочкой сходили в кафе, посетили театр, где девочка даже вышла на сцену, а также бизнесмен буквально задарил ребенка презентами.

Напомним, что экс-супруг Ани Лорак объявил о закрытии своего ночного клуба Famous, который находился в центре Киева, правда, бизнесмен пообещал открыть новое заведение.